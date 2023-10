La partita Recanatese – Spal del 1 ottobre 2023 in diretta: gli ospiti restano in dieci per tutto il secondo tempo, espulso Puletto

RECANATI – Domenica 1 ottobre 2023, alle ore 20.45, allo Stadio Nicola Tubaldi di Recanati, la Recanatese affronterà la Spal per il sesto turno di serie C, girone B. La Recanatese, dopo il pareggio 2-2 sul campo del Pontedera, si ritrova con quattro punti in classifica, a pari merito con Rimini, Ancona e Fermana, frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. -4 la differenza reti con cinque gol realizzati e nove subiti. Invece la Spal, dopo la vittoria 0-1 sul campo della Juventus Next Gen, si ritrova con sei punti in graduatoria a pari merito proprio con i bianconeri e con il Pontedera, frutto di due vittorie e altrettante sconfitte. -1 la differenza reti con quattro marcature messe a segno e cinque subite. L’incontro sarà diretto da Luigi Catanoso di Reggio Calabria, che sarà coadiuvato da Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Elia Tini Brunozzi di Foligno, il quarto ufficiale sarà Domenico Petraglione di Termoli.

Highlights della partita

Tabellino

RECANATESE: Meli G., Ricci L. (dal 41′ st Ferrante E.), Veltri A., Peretti M., Mane M., Prisco A., Carpani G., Morrone B., Longobardi G. (dal 27′ st Quacquarelli G.), Melchiorri F. (dal 41′ st Giampaolo D.), Sbaffo A. (dal 44′ st Senigagliesi L.). A disposizione: Mascolo N., Canonici G., Egharevba D., Ferretti D., Lipari M., Marinacci V., Tiberi M.

SPAL: Del Favero M., Bruscagin M., Peda P., Valentini N., Celia R. (dal 1′ st Antenucci M.), Collodel R., Bertini M. (dal 27′ st Rosafio M.), Iglio G. (dal 30′ st Saiani F.), Siligardi L. (dal 10′ st Maistro F.), Rabbi S. (dal 27′ st Rabbi S.), Dalmonte N.. A disposizione: Alfonso E., Meneghetti M., Breit P., Contiliano N., Dumbravanu D., Fiordaliso A., Parravicini F., Puletto F., Rao E.

Reti: al 19′ pt Morrone B. (Recanatese) .

Ammonizioni: al 13′ pt Sbaffo A. (Recanatese), al 19′ st Veltri A. (Recanatese) al 29′ pt Peda P. (Spal), al 30′ pt Puletto F. (Spal), al 1′ st Puletto F. (Spal), al 29′ st Iglio G. (Spal), al 32′ st Collodel R. (Spal).

Espulsioni: al 1′ st Puletto F. (Spal).

Formazioni ufficiali di Recanatese – SPAL

RECANATESE (3-5-2): Meli; Ricci, Veltri, Peretti; Mané, Morrone, Prisco, Carpani, Longobardi; Sbaffo, Melchiorri. A disposizione: Tiberi, Mascolo, Quacquarelli, Senigagliesi, Lipari, Ferrante, Egharevba, Giampaolo, Marinacci, Canonici, Ferretti. Allenatore: Giovanni Pagliari.

SPAL (4-3-3): Del Favero; Bruscagin, Peda, Valentini, Celia; Collodel, Bertini, Iglio; Siligardi, Rabbi, Dalmonte. A disposizione: Alfonso, Meneghetti, Fiodaliso, Contiliano, Antenucci, Parravicini, Saiani, Breit, Maistro, Dumbravanu, Rao, Rosafio, Puletto, Angeletti. Allenatore: Domenico Di Carlo.

Le dichiarazioni alla vigilia

Giovanni Pagliari (allenatore Recanatese): “La prova nel primo tempo c’è stata, con 3-4 palle gol che potevano farci raggiungere il pareggio. Poi le energie hanno iniziato progressivamente a ridursi ed abbiamo pagato il fatto di dover giocare con questi ritmi. Purtroppo, complici le assenze, non abbiamo una rosa così ampia che ci può permettere un ampio turnover e non avere a disposizione Gomez e Raparo si è avvertito. Era inevitabile che fosse così e d’altronde non possiamo chiedere miracoli a Morrone o aspettarci che Prisco sia subito pronto in un contesto diverso dalla Primavera. Detto questo, su alcune ripartenze si poteva e si doveva far meglio, ma non posso rimproverare molto ai ragazzi che ci mettono sempre il massimo dell’impegno”.

Domenico Di Carlo (allenatore Spal): “Contro il Cesena abbiamo fronteggiato un avversario a viso aperto, – ha esordito il tecnico biancazzurro – senza abbassarci eccessivamente, ed è stato un rischio che ci è costato caro nei gol subiti, ma dove dobbiamo migliorare è nella compattezza e nella lettura di alcune situazioni. È lì che abbiamo perso la partita e in questi giorni abbiamo analizzato e lavorato su questi aspetti insieme alla squadra per ripartire da Recanati correggendo quello che non ha funzionato a Cesena. È necessario lavorare meglio come collettivo tra i reparti, dobbiamo essere più vicini nel gioco e difendere con più compattezza. Quando in campo siamo troppo lunghi gli avversari ne approfittano, quindi dobbiamo ritrovare la solidità e le certezze che hanno contraddistinto il nostro avvio di stagione. Ho molta fiducia nella squadra, siamo in costruzione e domani c’è bisogno di fare una prestazione tosta in un campo ostico, attraverso la compattezza e la libertà mentale, ma anche con una maggiore cattiveria in fase di non possesso. Io, il mio staff e tutti i giocatori sappiamo bene che serve dare e fare di più, ma c’è tempo per tutto. Bisogna avere pazienza ed equilibrio, perché questa squadra si è formata nel corso dell’estate ed ha bisogno di tempo. Sappiamo benissimo che le sconfitte possono portare negatività, ma bisogna guardare anche oltre il risultato e migliorare tutti insieme come squadra. In situazioni come queste bisogna trovare le giuste soluzioni per raggiungere il giusto equilibrio, ci sono gìà passato altre volte nella mia carriera, ma sono certo che arriveremo alla SPAL che tutti vogliamo vedere in campo, perché credo nella crescita di questa squadra che ha delle grandi potenzialità. Contiliano è un ottimo giocatore e fino ad ora ha trovato meno spazio perché, dall’inizio del campionato, non ha potuto allensarsi con la necessaria continuità. La differenza, tuttavia, la può fare soltanto la squadra che deve avere l’idea di difendere meglio ed attaccare più stretta tra i reparti e con una maggiore ricerca della profondità”.

La presentazione del match

QUI RECANATI – Giovanni Pagliari dovrebbe affidarsi al 5-3-2 con Meli a difesa della porta; Longobardi, Moussa Mane, Peretti, Ferrante e Ricci a completare il pacchetto difensivo; Morrone, Carpani e Sbaffo in mediana; il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Lipari e Ferretti.

QUI FERRARA – Invece Domenico Di Carlo dovrebbe rispondere con il 4-3-3 con Alfonso tra i pali; Arena, Peda, Tripaldelli e Bruscagin a completare il reparto arretrato; Bertini, Puletto e Maistro a metà campo; Dalmonte, Siligardi e Antenucci davanti.

Le probabili formazioni di Recanatese – Spal

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport canale 252. Per lo streaming Sky go e Now.