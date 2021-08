Reggiana – Aquila Montevarchi 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: REGGIANA - MONTEVARCHI 1-0 (2'T)

SECONDO TEMPO

3' lungo lancio per Rosafio, con il portiere in anticipo di piedi poco fuori area

si riparte con il calcio d'avvio battuto dalla Reggiana. Nell'intervallo dentro Martorelli e Jallow

le squadre fanno nuovamente il loro ingresso in campo

PRIMO TEMPO

48' l'arbitro dice che basta così, si chiude il primo tempo con il vantaggio della Reggina per 1-0, decide una rete di Zamparo al 31'. Fra qualche istante seguiremo il secondo tempo

47' bello doppio scambio tra Radrezza e Rosafio con il primo che si fa murare la conclusione in area

46' su palla persa sulla trequarti da Luciani, Mercati per Barranca ma sul filtrante il giocatore si scontra fortuitamente con l'avversario e azione che svanisce

45' 3 minuti di recupero

45' ricordiamo che dalle ore 21 potete seguire anche il live di Potenza - Bari

44' conclusione da dimenticare di Barranca da fuoriarea

41' su cross teso dalla sinistra non ci arriva Zamparo a centroarea e sfiora soltanto Guglielmotti, palla a lato

40' cross dal fondo di Intinacelli, blocca nell'area piccola indisturbato Venturi

38' richiamo solo verbale per Amatucci. Montevarchi volenteroso in questo primo tempo ma poco incisivo in fase di possesso palla

31' ZAMPAROO!!! VANTAGGIO DELLA REGGIANA!!! Su cross a mezz'altezza di Cauz, arriva in corsa il compagno che conclude di prima intenzione gonfiando la rete alle spalle di Rinaldi

29' conclusione dai 25 metri di Intinacelli in posizione centrale, sporcata da un difensore, un passaggio per Venturi

28' segnalata posizione di offside a Rozzio

28' conclusione alta di sinistro per un giocatore del Montevarchi al termine di una bell'azione di contropiede sulla destra d'attacco

25' punizione conquistata ai 25 metri in posizione centrale da Rosafio: parte lo stesso Rosafio con il mancino, c'è una deviazione della barriera, nuovo angolo per la Reggiana. Battuta di Rossi, in area piccola Rinaldi in uscita anticipa Radrezza che aveva provato uno stop di petto

23' bolide con il sinistro in area da Rossi, buon riflesso di Rinaldi che si tuffa sulla sua destra per deviare in angolo! Sugli sviluppi tocco sotto di Guglielmotti centrale che non spaventa il portiere

22' maggior possesso palla della squadra di casa al Mapei Stadium ma Montevarchi prova a rispondere colpo su colpo

19' si riprende solo adesso con il possesso palla della squadra toscana

17' problema agli scarpini a un giocatore della Reggiana, prima interruzione di gioco. Ripristinata anche una bandierina di un guardialinee

16' nuovo angolo battuto da Radrezza, allontana la difesa ospite

13' doppia chance per Barranca: prima viene anticipato fuoriarea dal portiere poi calcia verso la porta ma palla salvata dallo stesso. Dall'alta parte assist di Zamparo in area per Rosafio che non raggiunge la sfera

9' nuova uscita di Venturi con i piedi, questa volta fuori area

8' conclusione centrale di Radrezza, nessun problema per Rinaldi e qualche istante più tardi affondo di Guglielmotti e nuovo corner conquistato ma nulla di fatto sui suoi sviluppi

6' primo angolo per i padroni di casa: sugli sviluppi rete annullata alla Reggiana per offside, pennellata di Radrezza verso il secondo palo e su sponda aerea puntuale il tocco sotto ma tutto invano

5' scambio Luciani - Radrezza sulla sinistra d'attacco ma quest'ultimo crossa direttamente sul fondo

2' lancio in profondità di Gambale con Venturi in anticipo di piedi quasi al limite dell'area

Si parte! Primo possesso palla per il Montevarchi in maglia bianca, Reggiana nella tradizionale maglia granata

Ci siamo! Le squadre fanno il loro ingresso e fra pochi istanti daranno via al match!

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Reggiana - Montevarchi. Seguiremo il match dalle ore 20 con il commento delle azioni salienti.

TABELLINO

REGGIANA: Venturi, Contessa, Rozzio, Rossi, Rosafio, Luciani, Radrezza, Del Pinto, Zamparo, Cauz, Guglielmotti. A disposizione: Voltolini, Camigliano, Cigarini, Scappini, Sorrentino, Neglia, Chiesa, Libutti, Laezza, Sciaudone, Muroni. Allenatore: Diana

AQUILA MONTEVARCHI: Rinaldi, Tozzuolo, Martinelli, Bassano, Mercati, Amatucci, Casiello, Barranca, Gambale, Intinacelli, Lischi. A disposizione: Giusti, Achy, Martorelli, Lunghi, Jallow, Senzamici, Mignani. Allenatore: Malotti

Reti: al 31' pt Zamparo

Ammonizioni:

Recupero: 3 minuti nel primo tempo