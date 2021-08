RISULTATO FINALE: POTENZA - BARI 1-1

SECONDO TEMPO

48' è finita! Potenza e Bari pareggiano 1-1 nella prima giornata di campionato. Padroni di casa che nel primo tempo hanno fallito un rigore sullo 0-0 e incassato la rete di Scavone al 41' quindi nella ripresa in un minuto si passa dal gol del possibile 2-0 divorato da Simeri al pareggio di Scavone. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live

47' in campo Bruzzo per Zenuini

44' 3 minuti di recupero

42' filtrante di D'Errico in area ma ci arriva prima il portiere in uscita. Dall'altra parte troppo lunga la verticalizzazione di Vecchi per Baclet, rimessa dal fondo per Frattali

39' esce Ricci per Sandri, dentro anche Baclet per Salvemini

38' prova dalla distanza Cheddira ma conclusione potente ma centrale, blocca il portiere

36' fuori Romeo per Mazzeo

35' batte l'angolo Botta, allontana la difesa quindi prova un inserimento di testa Sabbione su cross dal fondo di D'Errico e palla alta

35' giallo a Zampa e Scavone

34' traversone pericoloso del Potenza dalla sinistra, difesa che si rifugia in angolo

32' fallo di Zampa sul neo entrato Botta che fa un buon gioco di gambe

31' traversone troppo lungo dalla sinistra di Scavone, allontana la difesa. Gara che in questo finale resta apertissima

29' in campo Botta per Antenucci

28' punizione per il Potenza al limite dell'area, alla battuta va Zenoni: conclusione che si stampa sulla barriera quindi sugli sviluppi cross dal fondo non colpito bene sotto porta

26' cross di Zampa per il colpo di testa ravvicinato di Salvemini lasciato colpevolmente libero ma è centrale, nessun problema per Frattali

22' punizione per il Bari, una sorta di corner corto: batte Antenucci per il colpo di testa di Scavone che alza la mira

20' conclusione insidiosa dal limite con il mancino di Zampa, ci mette i pugni Frattali in angolo! Sul corner Zenuini per un soffio non arriva a colpire di testa

19' giallo a Romero, punito un intervento falloso su Bianco. Un pestone al suo indirizzo

19' fermato in offside Cheddira, attenta la linea difensiva del Potenza

18' prova a prendere le redini del gioco il Bari, ferito dal pari di Salvemini

17' angolo affidato a Maita, palla sul primo palo allontana dalla difesa

15' fermato in offside Simeri, lascia proprio lui il cambio per Cheddira

12' angolo per gli ospiti, colpo di testa di Romero ad allontanare

11' giallo a Salvemini per proteste

9' in poco più di un minuto dal possibile raddoppio Bari si è tornato in parità

7' PAREGGIO DEL POTENZA CON SALVEMINI!!! Su cross di Vecchi dalla destra colpo di testa sotto misura del compagno che fredda Frattali!

6' lancio di D'Errico in area per Simeri che tutto solo dopo un controllo conclude debole sul portiere!

5' angolo conquistato dalla squadra di casa: mischia in area sul corner, batti e ribatti ma l'arbitro ravvisa un tocco con la mano di Salvemini sulla sponda di Cargnelutti

3' continua a spingere in questo avvio di tempo il Potenza

1' punizione per il Potenza al vertice destro dell'area: punizione di Zenuini per Gigli ma sulla sponda non arriva nessun per tap in

si riparte, calcio d'avvio battuto dal Bari

PRIMO TEMPO

48' si chiude il primo tempo tra Potenza e Bari con il vantaggio degli ospiti per 1-0. Gara condotta principalmente dai padroni di casa che hanno fallito un penalty con Romero e che hanno incassato la rete di Scavone a quattro minuti dall'intervallo. Biancorossi partiti un pò timidi ma cresciuti soprattutto nel finale di tempo. Fra qualche instante seguiremo il secondo tempo del match

47' fallo in attacco di D'Errico per Zenoni

45' 2 minuti di recupero

45' conclusione di Zenoni in area, Maita in scivolata salva un pericolo potenziale!

43' risposta del Potenza con il mancino di Zampa di controbalzo ma palla di alcuni metri a lato

41' SCAVONEEE!!! 1-0 BARI!!! Ripartenza micidiale del Bari: Simeri in verticale per Antenucci sponda di prima filtrante per il compagno in area, rasoterra preciso con il sinistro e nulla da fare per Marcone con palla che si infila alla destra del portiere!

39' nuovo fuorigioco fischiato a Simeri

37' punizione sulla trequarti d'attacco conquistata dal Potenza: palla carica d'effetto, prova a incornare di testa Coccia ma palla alta

36' lancio di Bianco per Simeri ma il giocatore non riesce a superare Coccia e punizione per il Potenza

33' colpo di testa in area alto di Antenucci, nessun pericolo per la difesa di casa

31' gioco fermo, a terra Scavone dopo uno scontro. In campo lo staff medico che lo rimette prontamente in piedi

29' prova con il mancino dal limite in posizione centrale Vecchi ma palla abbondantemente a lato

27' fermato in offside Simeri, sale bene la difesa del Potenza

26' conclusione di prima intenzione per Antenucci in girata con il mancino dal limite ma sfera molto alta sopra la traversa

24' spavento passato per Bari, un pò timido in questo avvio

22' Romero dal dischetto conclusione fuori!! Palla calciata alla destra di Frattali che aveva intuito la traiettoria e osserva la sfera uscire di poco a lato alla sua destra

21' rigore per il Potenza! Calcia Zenoni in area e tocco con il braccio di Di Cesare, nessun dubbio per l'arbitro

18' cross basso insidioso di Nigro, bene Frattali in uscita bassa ad anticipare tutti. Dall'altra parte fermato in fuorigioco Antenucci

17' avvio molto equilibrato, squadre ben schierate che concedono poco. Maggior possesso palla per il Potenza

14' guadagna metri il Bari con Antenucci quindi D'Errico non riesce a crossare basso in area

12' lungo lancio per Salvemini che non raggiunge la sfera, rimessa dal fondo per il Bari

10' proteste del Potenza per un presunto tocco con il braccio di Sabbione in area, l'arbitro lascia giocare e corner assegnato: sugli sviluppi spazza Simeri ad allontanare

7' conclusione di Salvemini al limite dell'area, palla che supera di un paio di metri la traversa

4' cross basso troppo lungo di Antenucci in area per Simeri che non arriva sulla sfera

3' sventagliata troppo lunga per Antenucci, palla che sfila e arriva docile nei pressi di Marcone

2' rilancio dal fondo corto di Mazzotta, palla recuperata dal Potenza

1' tocco con una mano per Maita a centrocampo, punizione per la squadra di casa

partiti! Calcio d'avvio per il Potenza nella classica maglia rossoblù, maglia a sfondo bianco per il Bari

Potenza con il 3-5-2 Salvemini e Romero di punta, 4-3-1-2 per il Bari con Scavone dietro Antenucci e Simeri

Le squadre fanno in questo momento il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio della partita!

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Potenza - Bari. Seguiremo il match dalle ore 21 con il commento in diretta delle azioni salienti. Di seguito le formazioni ufficiali e alcuni dati del match.

TABELLINO

POTENZA: Marcone, Coccia, Cargnelutti, Gigli, Nigro, Zampa, Zenuini (dal 47' st Bruzzo), Ricci E. (dal 39' st Sandri), Vecchi, Salvemini (dal 39' st Baclet), Romero (dal 36' st Mazzeo). A disposizione: Greco, Petriccione, Sepe, Zagaria, Matino, Volpe, Banegas. Allenatore: Fabio Gallo

BARI: Frattali, Maita, Di Cesare, Antenucci (dal 29' st Botta), Bianco, Simeri (dal 15' st Cheddira), D'Erricco, Mazzotta, Belli, Scavone, Sabbione. A disposizione: Polverino, Putco, Celiento, Montero, Lambiase, Lollo, Mane Balla, Daddario, Fioretti, Dargenio. Allenatore: Michele Mignani

Reti: al 41' pt Scavone, al 7' st Salvemini

Ammonizioni: Di Cesare, Salvemini, Romero, Zampa, Scavone

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa