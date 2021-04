Reggiana – Pordenone: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Reggiana – Pordenone di Martedì 20 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 35° giornata del Girone C di Serie C

REGGIO EMILIA – Martedì 20 aprile 2021, alle ore 19, si disputa Reggiana – Pordenone, gara valida per la 35° giornata del campionato di Serie B. La Reggiana viene dalla sconfitta esterna per 2-1 contro la Reggina e in classifica é terzultima con 31 punti, a dieci lunghezze dalla quartultima; ha inanellato 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 4 gol e subendone 6. Il Vicenza é reduce da 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 8 reti e ne ha subito 6: viene dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Frosinone ed é tredicesimo a quota 41. La gara di andata si é chiusa con la vittoria per 3-0 dei friulani. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Reggiana – Pordenone e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Empoli in vetta alla classifica del campionato di Serie B con 66 punti, il Lecce si trova in seconda posizione con 51 mentre in terza è posizionata la Salernitana con 50.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Reggiana – Pordenone, valido per la 35° giornata del campionato di Serie B, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Reggiana – Pordenone

Alvini dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-1-2 con Venturi tra i pali, pacchetto difensivo composto da Ajeti, Rozzio e Yao. A centrocampo Del Pinto e Rossi in cabina di regia con Libutti e Zampano sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Laribi alle spalle del tandem offensivo composto da Kargbo e Ardemagni. Il Pordenone dovrebbe optare per un 4-3-1-2 con Perisan in porta, in difesa Barison e Bassoli centrali e Berra e Falasco terzini. In mediana Calò affiancato da Misuraca e Magnino. In attacco sulla trequarti Zamamrini alle spalle del tandem offensivo formato da Musiolik e Ciurria.

REGGIANA (4-3-1-2): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavrapoulos, Di Chiara; Crisetig, Crimi; Edera, Bellomo, Situm; Montalto. Allenatore: Baroni.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Barison, Bassoli, Falasco; Misuraca, Calò, Magnino; Zammarini; Musiolik, Ciurria. Allenatore: Domizzi.