Reggina-Acireale: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Acireale di Sabato 21 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone I

REGGIO CALABRIA – Sabato 21 marzo, alle ore 14:30, allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, andrà in scena Reggina-Acireale, match valido per la ventottesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone I. A 7 giornate dalla fine del campionato di Serie D nel girone I la corsa promozione rimane ancora apertissima. La Reggina al momento si trova al quarto posto con 47 punti, 7 in meno rispetto alla capolista Igea Virtus, ma con ancora una gara da recuperare.

Gli amaranto infatti devono ancora giocare lo scontro diretto proprio con i giallorossi. Molto diversa invece la situazione dell’Acireale che si trova nelle parti basse del campionato. I granata infatti al momento sono penultimi in campionato con 23 punti come il Messina davanti solo al Paternò con 17. Oltre il Messina, le squadre che occupano poi la zona playout sono rispettivamente: il Castrum Favara con 24, la Sancataldese con 24 e la Vibonese con 27.

La Reggina arriva al match con l’Acireale avendo riposato durante l’ultima giornata. Nell’ultimo turno di campionato infatti gli amaranto non hanno giocato la sfida in vetta con l’Igea Virtus, partita rinviata a causa del forte temporale abbattutosi sullo stadio poco prima del fischio d’inizio.

Così però anche l’Acireale, la partita contro l’Enna Calcio è stata rinviata al 25 marzo a causa del maltempo. Domenica quindi si sfideranno due squadre riposate pronte a darsi battaglia per provare a raggiungere i rispettivi obiettivi.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA-ACIREALE]

REGGINA:. A disposizione:



AS ACIREALE:. A disposizione:



Reti:



L’arbitro

A dirigere la gara sarà Christian De Angelis di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Angelo Macchia di Moliterno e Lorenzo De Giulio di Nichelino.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA REGGINA – La Reggina si schiera con il 4-4-2: tra i pali c’è Raffaele Lagonigro; in difesa la linea è composta da Raffaele Girasole, Domenico Girasole e Verduci. A centrocampo agiscono Edera, Laaribi, Fofana e Palumbo, mentre in attacco la coppia formata da Bevilacqua e Antonino Ragusa supporta il riferimento offensivo Ferraro. In panchina il tecnico Bruno Torrisi.

COME ARRIVA L’ACIREALE – L’Acireale si schiera con il 3-5-2: tra i pali c’è Negri; difesa a tre composta da Algueche, S. Touré e Vitale. A centrocampo agiscono Rechichi, Di Mauro e D. Di Stefano in posizione centrale, con Gagliardi e S. Di Stefano sulle corsie esterne. In attacco la coppia formata da Hebeck e Samb rappresenta il riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Morelli.

Le probabili formazioni

REGGINA (4-4-2): Lagonigro; R. Girasole, D. Girasole, Verduci; Edera, Laaribi, Fofana, Palumbo; Bevilacqua, Ragusa; Ferraro. Allenatore: Torrisi.

ACIREALE (3-5-2): Negri; Algueche, S. Toure, Vitale; Rechichi, Di Mauro, D. Di Stefano, Gagliardi, S. Di Stefano; Hebeck, Samb. Allenatore: Morelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Reggina-Acireale, valida per la ventottesima giornata di Serie D, girone I, non sarà trasmessa ne in diretta televisiva ne in streaming.