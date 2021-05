Reggina – Ascoli: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Reggina – Ascoli di martedì 4 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36° giornata di Serie B

REGGIO CALABRIA – Martedì pomeriggio, 4 maggio 2021, alle ore 14:00, scenderanno in campo Reggina e Ascoli nell’incontro valevole per la 36° giornata di Serie B. Da una parte troviamo l’Ascoli che arriva al Granillo con l’obbiettivo di mantenere, o di aumentare, i cinque punti di vantaggio sul Cosenza. Va ricordato che: qualora i bianconeri arrivassero, a fine stagione, con cinque o più punti di vantaggio sul quartultimo posto sarebbero salvi senza disputare i play-out. Nell’ultima gara la squadra di Sottil ha ottenuto una vittoria prestigiosa contro l’Empoli per 2-0 grazie alle reti di Dionisi e Bajic. I padroni di casa, invece, credono nei play-off distanti un solo punto. I calabresi nell’ultima gara non sono andati oltre l’1-1 in casa della Cremonese, mentre l’ultima sconfitta risale al 16 marzo. L’andata si è conclusa con la vittoria dell’Ascoli per 2-1 grazie alla rete decisiva di Kragl nel recupero.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

REGGINA:. A disposizione:. Allenatore: Marco Baroni.



ASCOLI:. A disposizione:. Allenatore: Andrea Sottil.



Reti: al ' pt . Marco Baroni.Andrea Sottil.al ' pt .

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Reggina – Ascoli, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Reggina – Ascoli

4-2-3-1 per la Reggina di Baroni. In Porta andrà Nicolas, mentre in difesa ci saranno Del Prato, Loiacono, Cionek e Di Chiara. La mediana sarà affidata a Bianchi e Crisetig infine, alle spalle di Montalto, ci saranno Situm, Fulorunsho e Edera. L’Ascoli risponderà con il 4-3-1-2: Leali andrà in porta, la linea difensiva sarà composta da Pucini, Brosco, Quaranta e Kragle. I tre in mediana saranno Eramo, Buchel e Caligara, alle spalle della coppia Bajic e Dionisi ci sarà Sabiri.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Del Prato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Edera; Montalto.Allenatore: Baroni.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Eramo, Buchel, Caligara; Sabiri; Bajic, Dionisi.Allenatore: Sottil.