La partita Reggina – Cittadella di Sabato 17 settembre 2022 in diretta: nel primo tempo la sblocca Gagliolo quindi nella ripresa le reti di Fabbian e Gori

REGGIO CALABRIA – Sabato 17 settembre, nella cornice dello Stadio “Oreste Granillo”, la Reggina affronterà il Cittadella nella gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B 2022-2023; calcio di inizio alle ore 14. Inizio più che positivo per i calabresi, reduci dalla vittoria esterno di misura a Pisa e primi in classifica, a pari merito con il Brescia, a quota 12 punti, con un percorso di quattro partite vinte e una persa, undici reti realizzate e solo due incassate. L’impegno non sarà facile perché di fronte ci saranno i veneti di Gorini, che vengono dal successo casalingo di misura contro il Frosinone e in classifica sono sesti con 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, sette gol fatti e sei subiti. L’ultimo confronto tra le due compagini risale allo scorso 27 febbraio quando al “Granillo” la Reggina si impose di misura; all’andata, invece, era stato il Pisa ad avere la meglio col punteggio di 2-0. A dirigere il match sarà Marco Serra della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Vivenzi, quarto uomo Crezzini. Alla VAR ci sarà Fourneau, assistito da Perenzoni.

Tabellino

REGGINA: Colombi S., Canotto L. (dal 23′ st Cicerelli E.), Cionek T., Crisetig L. (dal 17′ st Hernani), Di Chiara G., Fabbian G. (dal 18′ st Liotti D.), Gagliolo R., Majer Z., Menez J. (dal 24′ st Gori G.), Pierozzi N., Rivas R. (dal 34′ st Camporese M.). A disposizione: Ravaglia F., Bouah D., Camporese M., Cicerelli E., Giraudo F., Gori G., Hernani, Liotti D., Loiacono G., Lombardi A., Ricci F., Santander F. Allenatore: Inzaghi F..

CITTADELLA: Kastrati E., Antonucci M. (dal 32′ st Beretta G.), Asencio R. (dal 36′ st Magrassi A.), Baldini E. (dal 1′ st Tounkara M.), Branca S., Carriero G. (dal 12′ st Vita A.), Cassandro T., Del Fabro D., Donnarumma D., Frare D., Pavan N. (dal 1′ st Lores I.). A disposizione: Manfrin F., Maniero L., Beretta G., Felicioli G., Lores I., Magrassi A., Mattioli A., Mazzocco D., Perticone R., Tounkara M., Visentin S., Vita A. Allenatore: Gorini E..

Reti: al 22′ pt Gagliolo R. (Reggina) , al 13′ st Fabbian G. (Reggina) , al 43′ st Gori G. (Reggina) .

Ammonizioni: al 15′ pt Fabbian G. (Reggina), al 9′ st Crisetig L. (Reggina), al 40′ st Gagliolo R. (Reggina) al 21′ pt Donnarumma D. (Cittadella), al 4′ st Carriero G. (Cittadella), al 33′ st Frare D. (Cittadella), al 40′ st Tounkara M. (Cittadella).

Presentazione del match

QUI REGGINA – Inzaghi, che dovrà fare a meno dello squalificato Cionek, dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Colombi tra i pali e con Pierozzi, Loiacono, Gagliolo e Di Chiara pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Fabbian, Crisetig e Majer; tridente offensivo formato da Cicerelli, Menez e Rivas.

QUI CITTADELLA – Gorini dovrebbe comfermare la formazione scesa in campo ad Ascoli e affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Kastrati tra i pali e con retroguardia composta dalla coppia centrale Dal Fabro-Frare e sulle fasce da Cassandro e Donnarumma. A centrocampo Vita, Pavan e Branca. Davanti Asensio e Baldini, supportati da Antonucci sulla trequarti.

Le probabili formazioni di Reggina – Cittadella

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi; Loiacono; Gagliolo; Di Chiara; Fabbian; Crisetig; Majer; Cicerelli; Menez; Rivas. Allenatore: Inzaghi

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Cassandro, Dal Fabro, Frare, Donnarumma, Vita, Pavan, Branca, Antonucci, Asencio, Baldini. Allenatore: Gorini

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.