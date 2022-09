Bologna – Empoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bologna – Empoli di Sabato 17 settembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’anticipo della settima giornata di Serie A 2022-2023

BOLOGNA – Sabato 17 settembre, allo Stadio “Renato Dall’Ara”, secondo impegno casalingo consecutivo per il Bologna che affronterà l’Empoli nell’anticipo della settima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15. I felsinei, affidati a Thiago Motta dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic, dopo il primo successo stagionale contro la Fiorentina, hanno 5 punti in classifica, frutto di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte, gol fatti e subiti. Più complicata la situazione dei toscani di Zanetti, reduci dalla sconfitta casalinga contro la Roma, arrivata dopo quattro pareggi consecutivi e il ko iniziale contro lo Spezia: 2 soli punti con cinque reti realizzate e sette incassate. Sono ventotto i precedenti tra le due compagini, con un bilancio di sette successi per i felsinei, dieci pareggi e sei affermazioni dei toscani. L’ultimo confronto in terra emiliana, risale allo scorso 6 febbraio quando finì a reti inviolate.

Cronaca con il commento della partita e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: BOLOGNA - EMPOLI Sabato 17 settembre dalle 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

La gara sarà affidata alla direzione di Manuel Volpi di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Di Monte di Chieti e Massara di Reggio Calabria. Il quarto uomo sarà Piccinini di Forlì, mentre al Var ci saranno Nasca di Bari e Del Giovane di Albano Laziale. Il fischietto toscano ha arbitrato il Bologna in una sola occasione, che é culminata con la sconfitta per 2-4 in Coppa Italia contro lo Spezia del novembre del 2020; sei i precedenti con gli azzurri, con il bilancio di due vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte.

Presentazione del match

QUI BOLOGNA – Thiago Motta, al suo esordio sulla panchina rossoblù, dovrà molto probabilmente fare a meno di Arnoutiv, uscito malconcio dalla gara con la Fiorentina, oltre a Soumaoro, Sansone e Dominguez. Dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 con Skorupski tra i pali e difesa a tre composta da Medel, Lucumì e il nuovo arrivato Posch. Regista Schouten affiancato da Aebischer e Soriano mentre sulle corsie esterne si muoveranno Cambiaso. Davanti Barrow e Zirkzee.

QUI EMPOLI – Zanetti dovrà rinunciare allo squalificato Akpa Apro e all’infortunato Tonelli mentre dovrà valutare le condizioni di Ebuehi, Baldanzi e Destro. Dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà Vicario, davanti a lui sulle corsie laterali Stojanovic e Parisi mentre al centro della difesa troveremo Ismajli e Luperto. A centrocampo Haas, Marin e Bandinelli mentre in avanti a supporto di Lammers e Satriano spazio a Pjaca.

Le probabili formazioni di Bologna – Empoli

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Medel, Lucumi, Posch; Cambiaso, Aebischer, Schouten, Soriano, Kasius; Soriano; Barrow, Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. Allenatore. Zanetti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purche’ siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo.