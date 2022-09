La partita Empoli – Roma di Lunedì 12 settembre 2022 in diretta: l’argentino la sblocca al 18′ quindi prima dell’intervallo pareggio temporaneo di Bandinelli. Nel finale Pellegrini fallisce il rigore del 3-1

EMPOLI – Lunedì 12 settembre, allo Stadio Carlo Castellani, l’Empoli ospita la Roma nel posticipo della sesta giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. Settimana difficile quella dei giallorossi, sconfitti 2-1 dal Ludogorets nella prima giornata della fase a gironi di Europa League mentre in campionato hanno perso malamente 4-0 sul campo dell’Udinese e ora si trovano ottavi con 10 punti frutto di tre vittorie, un pareggio, una sconfitta, sei gol fatti e due subiti. A quota quattro punti l’Empoli, reduce da quattro pareggi consecutivi, ultimo dei quali quello esterno per 2-2 contro la Salernitana. Gli azzurri di Zanetti non hanno ancora vinto una partita in questo campionato e oggi davanti al proprio pubblico potrebbe provare a insidiare la Roma di Mourinho in netta difficoltà, dopo l’avvio di stagione. Ultimi precedenti che sorridono alla squadra della Capitale con ben otto vittorie e due pareggi in dieci incontri. L’ultima vittoria dell’Empoli contro la Roma è di febbraio 2007 al Castellani (1-0).

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO FINALE: EMPOLI – ROMA 1-2 SECONDO TEMPO 53' Triplice fischio finale. La Roma espugna il Castellani di Empoli per 2-1 grazie ai gol di Dybala e Abraham, a nulla serve la rete del momentaneo pareggio azzurro di Bandinelli. 52' Altro cambio in casa Roma: esce Spinazzola ed entra Vina. 51' Cambio in casa Roma: esce Pellegrini ed entra Camara. 50' Occasione Roma. Belotti scappa a Ismajli e poi davanti a Vicario si fa ipnotizzare da un miracolo del portiere azzurro. 48' Ci prova dalla distanza Bandinelli ma Rui Patricio riesce a bloccare a terra la sfera. 47' Assedio Empoli in questo finale. 45' Concessi sette minuti di recupero. 44' Ammonito Celik 43' Occasione Roma. Gran palla di Celik per Bove che cerca la porta ma trova uno strepitoso Vicario. 42' Dopo l'on-field review, l'arbitro Marinelli decide per il rosso diretto di Akpa Akpro. 41' Duro intervento di Akpa Akpro su Smalling. Fischiato fallo in attacco. 40' Occasione Empoli. Gran conclusione di Akpa Akpro che colpisce in pieno il palo dal limite dell'area. 38' Doppio cambio Empoli: escono Marin e Lammers per Cambiaghi e Grassi. 36' Doppio cambio Roma: entrano Belotti e Bove al posto di Abraham e Dybala 35' Sbaglia il rigore Pellegrini sull'incrocio dei pali. 33' Check al VAR per un possibile fallo fuori dall'area di rigore. 32' Steso in area Ibanez da Cacace. Calcio di rigore per l'arbitro. 30' Breve check con VAR per l'arbitro Marinelli. Regolare il contatto in area di Cristante. 28' Empoli che prova subito a reagire. Roma che torna sulla difensiva. 26' Roma in vantaggio con Abraham. Gran cross di Dybala per Abraham che al volo buca Vicario e porta avanti i suoi. 25' Occasione Empoli. Imbucata di Akpa Akpro per Satriano che davanti a Rui Patricio anticipa anche Mancini ma non riesce a trovare lo specchio della porta davvero di un soffio. 24' Penetra in area di rigore Spinazzola che poi prova la conclusione in porta ma viene chiuso da Ismajli. 22' Torna a spingere in avanti l'Empoli con la Roma che prova a chiudersi. 19' Ammonito Akpa Akpro per un fallo su Pellegrini. 17' Doppio cambio Empoli: entrano Bajrami e Akpa Akpro ed escono Haas e Pjaca. 15' Ammonito Ismajli per un fallo su Pellegrini. 13' Tanta intensità messa in campo in questa fase. Roma che tiene il pallino del gioco ed Empoli che aspetta e prova a ripartire. 11' Cross basso di Marin per Satriano che ci prova dall'interno dell'area di rigore ma calcia sul fondo. 9' Prova a fondare sulla fascia sinistra Spinazzola ma viene chiuso in calcio d'angolo. 7' Sostituzione Empoli: entra Cacace ed esce Parisi. 5' Spinge l'Empoli con un altro messo in mezzo per Satriano ma riesce a intervenire. 3' Occasione Roma. Gran cross di Pellegrini per Ibanez che stacca alla grande di testa ma sulla linea di porta Parisi riesce ad allontanare e a evitare di subire gol. 1' Inizia la seconda frazione di gioco. Squadre nuovamente in campo per la ripresa. PRIMO TEMPO 46' Finisce qui il primo tempo del Castellani. All'intervallo Empoli e Roma sul parziale di 1-1. 45' Concesso un minuto di recupero. 44' Altro cross di Stojanovic per Haas che prova in spacca ad arrivare sul pallone ma non ci riesce. 43' Pareggia l'Empoli con Bandinelli. Cross dal fondo di Stojanovic per il centrocampista azzurro che da solo in area di testa batte Rui Patricio all'angolino. 41' Resta a terra Ibanez. Sanitari in campo. 38' Anche Pjaca tenta la conclusione in porta dalla distanza ma il pallone termina alto sopra la traversa. 36' Ci prova dalla distanza ancora una volta Dybala ma la sua conclusione stavolta termina alta. 33' Empoli che non rinuncia a giocare e ad attaccare. Roma che in fase di non possesso si difende piuttosto bassa. 31' Occasione Roma. Cross in mezzo di Dybala per Celik che cerca la porta ma trova soltanto un calcio d'angolo. 29' Occasione Roma. Gran giocata di Pellegrini che dall'interno dell'area di rigore tenta poi la conclusione in porta ma calcia debole. 26' Ammonito Parisi per un fallo su Dybala. 24' Altro cross teso al centro messo da Parisi e pallone che però non trova nessun compagno. Spinge comunque l'Empoli. 22' Occasione Empoli. Gran cross dal fondo di Parisi per Satriano che di testa colpisce in pieno il palo. 20' Cross di Parisi per il colpo di testa di Satriano che però non trova lo specchio della porta. 18' Vantaggio Roma con un gran gol di Dybala. Sinistro micidiale dal limite dell'area del giocatore argentino che non lascia scampo a Vicario. 16' Tanti gli errori negli ultimi metri da parte della Roma. 13' Abraham manca il controllo, Marin recupera palla e fa ripartire i suoi. 11' Spinge forte in avanti in questa fase l'Empoli. 9' Occasione Empoli. Corner battuto basso da Marin per la girata in porta di Pjaca deviata in calcio d'angolo. 7' Occasione Roma. Cross di Cristante a cercare Abraham, il pallone resta in area di rigore con Dybala che arriva e colpisce il palo davanti a Vicario. 5' Ci prova dalla distanza ancora Bandinelli e pallone che finisce alto. 3' Perde palla in mezzo al campo Cristante con Lammers che recupera e tenta la conclusione in porta, pallone a lato di poco. 1' Inizia adesso la partita. Squadre in campo per l'inizio del match. Tra poco al Castellani andrà in scena la sfida tra Empoli e Roma valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022-2023. TABELLINO EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (7' st Cacace); Haas (17' st Akpa Akpro), Marin (38' st Cambiaghi), Bandinelli; Pjaca (17' st Bajrami); Lammers (38' st Grassi), Satriano. A disposizione. Perisan, Ujkani, De Winter, Guarino, Walukiewicz, Fazzini, Henderson, Ekong. Allenatore. Zanetti ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola (52' st Vina); Dybala (36' st Bove), Pellegrini (51' st Camara), Abraham (36' st Belotti). A disposizione. Svilar, Boer, Tripi, Keramitsis, Volpato, Zaniolo, Shomurodov. Allenatore. Mourinho Reti: 18' pt Dybala, 43' pt Bandinelli, 26' st Abraham Ammoniti: 26' pt Parisi, 15' st Ismajli, 19' st Akpa Akpro, 44' st Celik Espulsi: 42' st Akpa Akpro Recupero: un minuto nel primo tempo, sette minuti nel secondo tempo.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Affatato. Quarto uomo ufficiale Ivano Pezzutto di Lecce. Al Var: Chiffi e Galetto.

Presentazione del match

QUI EMPOLI – Zanetti dovrebbe fare a meno per la partita odierna di Tonelli, Ebuehi, Baldanzi e Destro. Tra i pali ci sarà Vicario, davanti a lui sulle corsie laterali Stojanovic e Parisi mentre al centro della difesa Ismajli e Luperto. A centrocampo Haas, Grassi e Bandinelli mentre in avanti a supporto di Lammers e Satriano spazio a Bajrami.

QUI ROMA – Per Mourinho out Darboe, Wijnaldum, El Shaarawy, Kumbulla e Zalewski. Davanti a Rui Patricio spazio a Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle corsie laterali Celik e Spinazzola mentre in mezzo al campo Cristante e Camara. In avanti Dybala e Pellegrini a supporto del recuperato Abraham.

Le probabili formazioni di Empoli-Roma

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano. Allenatore. Zanetti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore. Mourinho.

