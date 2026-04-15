Reggina-Enna: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Enna di Mercoledi 15 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone I

REGGIO CALABRIA – Mercoledi 15 aprile, alle ore 15:00, allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, andrà in scena Reggina-Enna, match valido per la trentesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone I. La gara era inizialmente prevista per il 2 aprile ma è stata rinviata per permettere ai gialloverdi di avere a disposizione Franck e Franky Tchaouna, gioielli classe ’05 impegnati con la nazionale maggiore del Ciad.

La Reggina ha la necessità di superare l’esame Enna e ridurre di tre lunghezze il divario dal primato, occupato da Nissa e Savoia. Il pareggio a reti bianche maturato allo stadio “Vincenzo Presti” di Gela ha inevitabilmente ridotto le possibilità che gli amaranto riescano nell’intento di conquistare la promozione in Serie C, ma l’aritmetica mantiene in vita le speranze della formazione calabrese. Si tratta del terzultimo impegno casalingo per la rosa amaranto, impegnata per la seconda volta nell’arco di tre giorni dopo la trasferta a Gela. La squadra agli ordini di Torrisi ha l’obbligo morale di crederci fino in fondo e, di conseguenza, di vincere le ultime quattro gare rimaste. Enna, Paternò, Milazzo e Sambiase gli ultimi scogli da superare.

L’Enna, invece, è chiamato a fare bella figura in uno degli stadi più prestigiosi dell’intero campionato di Serie D. Il divario di quattro punti dalla zona playout permette alla formazione di Cimino di scendere in campo con quella spensieratezza di chi ha quasi centrato il proprio obiettivo. La squadra siciliana avrà un ruolo determinante in chiave primato, in quanto affronterà Reggina e Nissa nell’arco di quattro giorni e sarà arbitro del futuro del girone I. Gelbison e Castrumfavara le altre due compagini con cui dovrà vedersela l’insidioso organico isolano, abituato a mettere i bastoni tra le ruote ribaltando anche i pronostici della vigilia come fatto a Barcellona Pozzo di Gotto, Palermo e Torre Annunziata.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA-ENNA]

I convocati della Reggina

Portieri: Canino, Lagonigro, Summa.

Difensori: Adejo, Distratto, R. Girasole, Giuliodori, Porcino, Verduci .

Centrocampisti: Barillà, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria.

Attaccanti: Chirico, Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Michele Piccolo della sezione di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Piero Mansutti di Basso Friuli e Giovanni Ruocco di Brescia.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA REGGINA- La Reggina si schiera con un 4-2-3-1: tra i pali c’è Lagonigro; in difesa la linea a quattro è composta da Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole e Distratto. In mediana agiscono Laaribi e Fofana, incaricati di garantire equilibrio tra fase difensiva e costruzione del gioco. Sulla trequarti si muovono Edera, Mungo e Di Grazia, a supporto dell’unica punta Ferraro, principale riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Torrisi.

COME ARRIVA L’ENNA – L’Enna si schiera con un 4-3-3: tra i pali c’è Mangano; in difesa la linea a quattro è composta da Gabrieli, Zerillo, Occhiuto e Spina. A centrocampo agiscono Rossitto, Distratto e Dadic, incaricati di garantire equilibrio e qualità nella gestione del gioco. In attacco il tridente formato da Pozzi, Diaz Garcia e Bamba rappresenta il principale riferimento offensivo della squadra. In panchina il tecnico Cimino.

Le probabili formazioni

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto: Laaribi, Fofana; Edera, Mungo, Di Grazia; Ferraro. Allenatore: Torrisi.

ENNA (4-3-3): Mangano, Gabrieli, Zerillo, Occhiuto, Spina, Rossitto, Distratto, Dadic, Pozzi, Diaz Garcia, Bamba. Allenatore: Cimino.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Reggina-Enna, valida per la trentesima giornata di Serie D, girone I, non sarà trasmessa ne in diretta televisiva ne in streaming.