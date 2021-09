Reggina – Frosinone: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Reggina – Frosinone del 25 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 6° giornata di Serie B

REGGIO CALABRIA – Sabato 25 settembre alle ore 16.15, allo Stadio “Oreste Granilio” di Reggio Calabria, si giocherà Reggina – Frosinone, incontro valido per la 6° giornata della Serie B. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Pordenone e in classifica sono settimi con 9 punti; nelle ultime cinque gare hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi. A quota 9 anche gli ospiti, reduci dal pari interno per 2-2 contro il Brescia; nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte e pareggiato due. A dirigere il match sarà Simone Sozza della sezione di Seregno (Mi), coadiuvato dagli assistenti Marco Trincheri di Milano e Nicolò Cipriani di Empoli. Quarto Uomo Emanuele Frascaro di Firenze. Al Var Livio Marinelli di Tivoli (Roma), Avar Luigi Rossi di Rovigo.

La presentazione del match

QUI REGGINA – Aglietti potrebbe adottare un modulo 4-2-3-1 con Micai in porta e difea composta dalla coppia centrale Cionek-Regini e ai lati da Lakicevic e Di Chiara. In mediana Bianchi e Crisetig. Sulla trequarti Ricci, Cortinovis e Rivas, di supporto all’unica punta Montalto.

QUI FROSINONE – Grosso potrebbe invece optare per un modulo 4-3-3 con Ravaglia tra i pali e retroguardia formata al centro da Gatti e Szyminski e sulle corsie da Zampano e Cotali. A centrocampo Rohden, Ricci e Boloca; Tridente offensivo composto da Canotto, Ciano e Garritano.

Le probabili formazioni di Reggina – Frosinone

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Ricci, Cortinovis, Rivas; Montalto. Allenatore: Aglietti.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Ricci, Boloca; Canotto, Ciano, Garritano. Allenatore: Grosso.

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Reggina – Frosinone verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.