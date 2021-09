Olbia – Cesena: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Olbia – Cesena del 25 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 5° giornata del Girone B di Serie C 2021/2022

OLBIA – Sabato 25 settembre, alle ore 16, allo Stadio “Nespoli”, si giocherà Olbia – Cesena, match valido per la quinta giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2-1 contro la Lucchese e in classifica hanno 6 punti; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie e tre sconfitte. A quota 8 gli ospiti, reduci dalla successo esterno di misura contro la Viterbese; nelle ultime cinque gare hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una. A dirigere il match sarà Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Manuel Marchese di Pavia; quarto ufficiale Leonardo Di Mario di Ciampino.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI OLBIA – L’Olbia dovrebbe scendere in campo con il moduo 4-3-1-2 e quindi con Ciocci in porta e difesa composta dalla coppia centrale Brignani-Emerson e ai lati da Arboleda e Travaglini. A centrocampo Lella, Giandonato e Chierico. Sulla trequiart bianco e Mancini, di supporto all’unica punta Udoh.

QUI CESENA – Probabile modulo 4-3-3 per il Cesena con Nardi in porta e difesa composta dalla coppia centrale Ardizzone-Mulé e ai lati da Ciofi e Yabrè. In mezzo al campo Steffè, Ilari e Rigoni. Tridente offensivo composto da Bortolussi, Caturano e Zecca.

Le probabili formazioni di Olbia – Cesena

OLBIA (4-3-1-2): Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, Giandonato, Chierico; Biancu; Mancini, Udoh. Allenatore: Canzi.

CESENA (4-3-3): Nardi; Ciofi, Mulè, Ardizzone, Yabre, Steffè, Ilari, N. Rigoni, Bortolussi, Caturano, Zecca. Allenatore: Viali.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Olbia – Cesena verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.