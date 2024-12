Reggina-Locri: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Reggina-Locri domenica 8 dicembre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

REGGIO CALABRIA – Domenica 8 dicembre allo stadio Oreste Granillo andrà in scena il derby calabrese tra Reggina e Locri, gara valevole per la quindicesima giornata del Girone I di Serie D 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 14:30. Da una parte, la Reggina imbattuta in campionato da nove partite (l’ultima sconfitta risalente a due mesi sul campo del Siracusa) e reduce dall’eliminazione dagli ottavi della Coppa Italia di categoria ai calci di rigore con l’Enna (1-2). Dall’altro lato, invece, il Locri che viene da due risultati utili dopo una striscia negativa da quattro sconfitte consecutive: pari con il Ragusa (2-2) e successo sul campo del Sant’Agata (2-3).

I ragazzi di Trocini, che tra le mura amiche hanno perso in una sola occasione nel corso di questa stagione alla seconda giornata con la Scafatese, vanno a caccia del quarto successo casalingo stagionale per provare a riavvicinare la vetta occupata dal Siracusa (-6). La banda di Cozza, invece, che ha portato a casa dieci dei suoi 17 punti in trasferta, cercano il terzo risultato utile di fila e soprattutto il quarto colpo esterno in campionato per tenere lontana la zona calda (+1). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Andrea Recupero della sezione di Lecce coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Dellaquila di Barletta e Gabriele Lovecchio di Brindisi.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA-LOCRI]

REGGINA:. A disposizione:



LOCRI 1909:. A disposizione:



Reti:



I convocati della Reggina

Portieri: Lagonigro, Martinez

Difensori: Adejo, Aluisi, Bonacchi, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Vesprini

Centrocampisti: Barillà, Ndoye, Porcino, Salandria, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, Grillo, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus

Le probabili formazioni di Reggina-Locri

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Vesprini, Girasole, Ingegneri, Ndoye; Salandria, Urso; Ragusa, Barillà, Renelus; Barranco. Allenatore: Trocini

LOCRI (4-3-3): Donini; Scarfiello, Pipicella, Aquino V, Larosa; Simonetta, Aprile, Zucco; Leveque, Reis, Pelle. Allenatore: Cozza.

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it.