Serie B, Reggina-Pescara: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Reggina-Pescara del 3 ottobre 2020: incontro valevole per la seconda giornata di Serie B, calcio d’inizio alle 16.15.

REGGIO CALABRIA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Reggina e Pescara nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-1-2 per la Reggina con Bellomo a supporto del tandem offensivo composto da Denis e Menez mentre il Pescara risponde col 4-3-2-1 con Galano e Maistro a supporto di Ceter.

Le formazioni ufficiali di Reggina-Pescara

REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Rossi, Gasparetto, Loiacono, Rolando, Crisetig, Bianchi, Liotti, Bellomo, Denis, Menez. Allenatore: Toscano

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Jaroszynski, Drudi, Scognamiglio, Bellanova, Busellato, Valdifiori, Memushaj, Galano, Maistro, Ceter. Allenatore: Oddo