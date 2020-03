E’ un statistica inedita quella che vi proponiamo oggi con le regioni più presenti nel nostro campionato di Serie A.

MILANO – Il campionato di Serie A è fermo a causa della Pandemia che sta investendo tutto il mondo a macchia d’olio. In questo momento così difficile e in assenza di calcio giocato tocca immergersi nelle statistiche, anche quelle più originali. Il nostro campionato è ricco di aneddoti e statistiche a partire dalla sua prima edizione ma oggi parleremo delle regioni più rappresentate.

In testa c’è la Lombardia con le sue 11 squadre e le 308 partecipazioni totali grazie al contributo fondamentale di club come Inter e Milan. In seconda posizione, con un distacco notevole, c’è l’Emilia Romagna con 9 squadre e 163 presenze totali. Nelle prime posizioni domina il centro-nord con la Toscana terza con sette squadre e 138 presenze ed il Piemonte quarto con 6 squadre e la bellezza di 199 presenze grazie a Juventus e Torino. Sei squadre portate anche dal Veneto mentre a quota 4 ci sono Liguria e Campania. Tre squadre per Lazio, Puglia, Sicilia e Calabria con i primi che, però, possono vantare la bellezza di 166 presenze grazie alla stessa Lazio e alla Roma. Nelle retrovie troviamo Friuli, Marche e Umbria con due squadre ciascuno mentre gli ultimi due posti sono occupati da Sardegna e Abruzzo, rappresentate da Cagliari e Pescara. Ci sono quattro regioni, però, che non hanno mai portato nessuna squadra nel massimo campionato: si tratta di Valle D’Aosta, Molise, Basilicata e Trentino.

Le regioni più presenti nel campionato di Serie A [VIDEO]