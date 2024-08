Renate – Novara: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Renate – Novara del 10 agosto 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il primo turno di Coppa Italia di Serie C

RENATE – Sabato 10 agosto 2024, alle ore 18.00, allo stadio Mino Favini di Meda, il Renate affronterà il Novara per il primo turno di Coppa Italia di serie C. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Il Renate ha pareggiato 2-2 in amichevole con il Brescia con le reti che sono state siglate da De Leo (doppietta), Borrelli e Dickmann. Termina con lo stesso punteggio l’amichevole del Novara con la Folgore Caratese. In gol Speranza, Sameri e Ghiringhelli. L’incontro sarà diretto da Enrico Cappai di Cagliari, che sarà coadiuvato da Thomas Storgato di Castelfranco Veneto e Alessia Cerrato di San dona’ di Piave, il quarto ufficiale sarà Edoardo Gianquinto di Parma.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA RENATE – NOVARA]

RENATE:. A disposizione:



NOVARA:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Renate

Portieri: Bartoccioni, Fallani, Ombra.

Difensori: Anghileri, Auriletto, Eleuteri, Gardoni, Pellegrino, Pellizzari, Possenti, Regonesi, Riviera, Spedaleri, Ziu.

Centrocampisti: Bonetti, Calì, Ciarmoli, Currarino, Delcarro, Esposito, Mazzaroppi, Vassallo.

Attaccanti: Bocalon, De Leo, Di Nolfo, Egharevba, Ghezzi, Plescia, Procaccio.

Le dichiarazioni della vigilia

Luca Ghiringhelli (difensore Novara): “Rispetto ad undici anni fa, quando sono stato a Novara, sicuramente sono rimaste la voglia di giocare e di mettersi a disposizione del gruppo. Ora ho un po’ più di esperienza alle spalle, quella di undici anni fa era la mia prima occasione tra i professionisti, avevo tutto da imparare. Adesso devo essere invece un riferimento per i più giovani, sono più maturo e consapevole. Ho trovato un gruppo sano che ha voglia di lavorare”.

La presentazione del match

QUI RENATE – Luciano Foschi dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Ombra a difesa della porta; Anghileri, Gardoni e Auriletto a completare il pacchetto difensivo; Riviera, Possenti, Bonetti, Ghezzi e Currarino in mediana; il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Ciarmoli e De Leo.

QUI NOVARA – Giacomo Gattuso dovrebbe rispondere con il 4-4-2 con Minelli tra i pali; Ghiringhelli, Bertoncini, Khailoti e Agyemang a completare il reparto arretrato; Di Munno, Calegari, Manseri e Speranza a metà campo; Donadio e Ongaro in avanti.

Le probabili formazioni di Renate – Novara

RENATE (3-5-2): Ombra; Anghileri, Gardoni, Auriletto; Riviera, Possenti, Bonetti, Ghezzi, Currarino; Ciarmoli, De Leo. Allenatore: Luciano Foschi.

NOVARA (4-4-2): Minelli; Ghiringhelli, Bertoncini, Khailoti, Agyemang; Di Munno, Calegari, Manseri, Speranza; Donadio, Ongaro. Allenatore: Giacomo Gattuso.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su NOW.