Renate – Padova: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Renate – Padova di Domenica 30 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i playoff di Serie C

RENATE – Domenica 30 maggio alle ore 17 si gioca Renate – Padova, gara d’andata del secondo turno dei playoff nazionali di Serie C. La gara di ritorno si disputerà il prossimo 2 giugno. Il bilancio del Renate, nelle ultime cinque sfide, è di 2 vittorie e 3 pareggi; 5 reti realizzate e 3 incassate. Ha chiuso la regular season al terzo posto del Girone A a quota 65 con un percorso di 19 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte e nel turno precedente ha eliminato il Matelica. Il Padova si é classificato al secondo posto del Girone B con 79 punti, con un percorso di 24 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte; 68 reti fatte e 29 incassate. Ha inanellato 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 3 gol e subendone 4. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Renate – Padova e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

Cronaca minuto per minuto e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Renate – Padova, valido per l’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Le probabili formazioni di Renate – Padova

Il Renate dovrebbe invece optare per un 3-52 con Gemello in porta pacchetto difensivo con Silva, Damonte e Possenti. In cabina di regia Kabashi con Rada e Ranieri e sulle corsie laterali Guglielmotti e Anghileri. In attacco Galuppini e Nocciolini. Il Padova dovrebbe optare invece per un 4-3-3 con Vannucchi tra i pali, terzini Germano e Curcio e al centro Rossettini e Gasbarro. In cabina di regia Hraiech affiancato da Della Latta e Firenze. In attacco Chiricò e Jelenic ali e Nicastro punta centrale.

RENATE (3-5-2): Gemello; Silva, Damonte, Possenti; Guglielmotti, Ranieri, Kabashi, Rada, Anghileri; Galuppini, Nocciolini. Allenatore: Diana.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano, Rossettini, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Hraiech, Firenze; Chiricò, Nicastro, Jelenic. Allenatore: Mandorlini.