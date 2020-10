Rennes – Krasnodar: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Rennes – Krasnodar del 20 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la prima giornata della Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

RENNES – Martedì 20 ottobre, alle ore 21, avrà luogo Rennes – Krasnodar, gara valevole per la prima giornata della Champions League. Da una parte troviamo i francesi alla prima apparizione assoluta in Champions League dopo il terzo posto raggiunto nella Ligue 1 lo scorso anno. Dall’altra troviamo il Krasnodar che si è qualificato passando dai playoff eliminando il PAOK con un doppio 2-1. Anche per i Russi, quella di martedì, sarà la prima partita della storia in Champions League.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI RENNES – Probabile 4-3-3 per la squadra di casa con Salin in porta, in difesa Traore, Rugani, Aguerd e Dalbert. A centrocampo agirano Bourigeaud, Grenier e Tait. Il tridente offensivo sarà formato da Del Castillo, Guirassy e Terrier./p>

QUI KRASNODAR- Stesso modulo per il Krasnodar che probabilmente schiererà tra i pali Safanov, in difesa Petrov, Kaio, Sorokin e Chernov. Il centrocampo sarà affidato a Smolnikov, Olsson e Vilhena. In attacco i tre saranno Cabella, Markov e Ionov

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Rennes – Krasnodar, valevole per la prima giornata di Champions League, sarà trasmessa su Sky.

Le probabili formazioni di Rennes – Krasnodar

RENNES (4-3-3): Salin; Traore, Rugani, Aguerd, Dalbert; Bourigead, Grenier, Tait; Dal Castillo, Guirassy, Terrier..

KRASNODAR (4-3-3): Safanov; Petrov, Kaio, Sorokin, Chernov; SmolnikOV, Olsson, Vilhena; Ionov, Markov, Cabella.