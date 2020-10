RB Lipsia – Istanbul Basaksehir: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita RB Lipsia – Istanbul Basaksehir del 20 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la prima giornata della Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

LIPSIA – Martedì 20 ottobre, alle ore 21, avrà luogo RB Lipsia – Istanbul Basaksehir, gara valevole per la prima giornata della Champions League. Da una parte troviamo i padroni di casa che si sono qualificati alla massima competizione europea terminando al terzo posto nella Bundesliga 2019/2020. Nella scorsa edizione della Champions i tedeschi sono stati eliminati in semifinale dal PSG. Dall’altra parte troviamo i campioni in carica della Turchia che, lo scorso anno, sono arrivati agli ottavi di Europa League

La presentazione del match

QUI LIPSIA – Probabile 4-2-3-1 per la squadra di casa con Gulacsi in porta, difesa a 4 con Mukiele, Orban, Upamecano e Halstenberg. Kampl e Haidara mediani con Nkunku, Olmo e Tasende che agiranno alle spalle di Orban.

QUI BASAKSEHIR – 4-1-4-1 invece per il Basaksehir. Gunok in porta, difesa con Caicara, Skrtel, Epureanu e Bolingoli. Topal starà tra la linea difensiva e il centrocampo, mentre Visca, Rafael, Kahveci e Turuc saranno sulla mediana con Ba punta centrale

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro RB Lipsia – Istanbul Basaksehir , valevole per la prima giornata di Champions League, sarà trasmessa su Sky.

Le probabili formazioni di RB Lipsia – Istanbul Basaksehir

RB LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Mukiele, Orban, Upamencano, Halstenberg; Kampl, Haidara; Nkunku, Olmo, Tasende; Forsberg.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-1-4-1): Gunok; Caicara, Skrtel, Epurean, Bolingoli, Topal; Visca, Rafael, Kahveci, Turuc; Ba.