Diretta Rimini – Ravenna: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Rimini – Ravenna del 02 dicembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di serie C girone B, calcio d’inizio alle 20.45

RIMINI – Questa sera 2 dicembre, allo Stadio Romeo Neri di Rimini si gioca Rimini – Ravenna incontro valevole per la diciassettesima giornata del campionato di serie C girone B, calcio d’inizio previsto per le ore 20,45. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna sul campo del Padova e in classifica occupano la penultima posizione con 12 punti. Non se la passano bene neanche gli ospiti con tre lunghezze in più, reduci da un pareggio interno contro il Gubbio. Per entrambe le squadre serve una vittoria per risollevare il morale e la classifica.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

RIMINI (3-5-2): A. Sala; M. Finizio, M. Ferrani, V. Nava, V. Silvestro, L. Cigliano, A. Palma, A. Montanari, M. Picascia, L. Zamparo, S. Arlotti. A disposizione: F. Scotti, A. Santopadre, M. Messina, M. Mancini, A. Pari, G. Lionetti, D. Ventola, F. Gerardi, V. Bellante. Allenatore: Giovanni Colella.



RAVENNA (3-5-2): A. Spurio; M. Ronchi, A. Sirri, S. Pellizzari, C. Martorelli, S. Papa, F. Lora, M. D'Eramo, E. Purro, M. Nocciolini, G. Giovinco. A disposizione: M. Cincilla, N. Ricchi, G. Nigretti, A. Selleri, E. Sabba, M. Fiorani, V. Mustacciolo, S. Raffini, S. Fyda. Allenatore: Luciano Foschi.

Il Rimini dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Sala in porta e difesa composta da De Vito, Ferrani, e Picascia. In mezzo al campo Palma in regia con Cigliano e Montanari mezze ali mentre sulle corsie agiranno Nava e Silvestro. Il tandem d’attacco sarà Arlotti – Zamparo. Per il Ravenna probabile modulo speculare con Spurio tra i pali e difesa formata da Ronchi, Pellizzari e Sirri. A centrocampo Lora in cabina di regia con Papa e D’Eramo mezze ali e sugli esterni agiranno Martorelli e Purro. In avanti giocheranno Nocciolini e Giovinco.

Dove seguire Rimini – Ravenna

Il match Rimini – Ravenna sarà trasmesso in diretta su ELEVEN SPORTS ma anche in chiaro sul digitale terrestre su RAI SPORT canale 57.