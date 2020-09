Rio Ave – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Rio Ave – Milan del 1 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ultimo turno eliminatorio di Europa League

RIO AVE – Giovedì 1 ottobre alle ore 21 andrà in scena Rio Ave – Milan, incontro valido per i play-off di Europa League 2020/2021. Da una parte c’è la compagine portoghese che ha superato il turno battendo il Besiktas ai calci di rigore mentre dall’altra ci sono i rossoneri che hanno staccato il pass per l’ultimo turno battendo i norvegesi del Bodo/Glimt. La squadra di Pioli è partita forte anche in campionato grazie ai due successi conquistati contro Bologna e Crotone.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 1 ottobre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI RIO AVE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Kieszek in porta, pacchetto difensivo composto da Pinto e Reise de Lima sulle corsie esterne mentre nel mezzo Borevkovic e Santos. A centrocampo Tarantini e Filipe in cabina di regia mentre davanti spazio a Piazon, Geraldes e Carlos Mane a supporto di Moreira.

QUI MILAN – I rossoneri scenderanno in campo con un modulo speculare con Donnarumma tra i pali, pacchetto difensivo composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo Kjaer e Gabbia. A centrocampo Kessié e Bennacer in cabina di regia mentre davanti spazio a Castillejo, Calhanoglu e Brahim Diaz a supporto di Colombo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Rio Ave – Milan, valevole i play-off di Europa League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione o collegando il proprio televisore ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. I clienti DAZN abbonati a Sky potranno seguire la partita in tv attraverso la app disponibile su Sky Q. Il playoff di Europa League potrà inoltre essere visto in streaming anche su pc e notebook tramite dispositivi mobili come smartphone e tablet collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma o scaricando la app per sistemi iOS e Android, quindi avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Le probabili formazioni di Rio Ave – Milan

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Mane; Moreira. Allenatore: Mario Silva

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Diaz; Colombo. Allenatore: Pioli

STADIO: Estadio do Rio Ave di Vila do Conde