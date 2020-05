Serie A, Calendario 2019-2020: ecco come potrebbe proseguire

Inizia il countdown che dal 13 giugno ci porterà a seguire il finale di stagione di Campionato e Coppa Italia. Ecco alcune ipotesi

Il calcio italiano è pronto a tornare protagonista con la Coppa Italia e la Serie A. Dal 13 giugno e fino al 3 agosto ci sarà tempo per portare a termine le due competizioni e scongiurare la conclusione anticipata. Dopo avere indicato il calendario completo delle gare restanti e aver comunicato le date dedicate ai recuperi riportiamo le previsioni ipotizzate da Tuttomercatoweb sul come saranno distribuite le partite partendo dalle date certe delle semifinali di Coppa Italia del 13 e 14 giugno e della finale del 17. Il campionato invece dovrebbe prevedere nella prima ipotesi il recupero della 25ma per il 20 e 21 giugno quindi la 27ma il 23 e 24 giugno; nella seconda ipotesi ci potrebbe essere prima le 27ma giornata quindi il recupero. Da lì tutte le altre giornate. In attesa della decisione ufficiale vediamo il quadro nel dettaglio.

COPPA ITALIA 2019-2020



13-14 giugno: Semifinali di ritorno

Napoli-Inter

Juventus-Milan

17 giugno: Finale

CAMPIONATO 2019-2020

Prima ipotesi – 20-21 giugno: 25° GIORNATA (recuperi)

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

23-24 giugno: 27° GIORNATA

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

SPAL-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

27-28 giugno: 28° GIORNATA

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-SPAL

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

30 giugno-1 luglio: 29° GIORNATA

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

SPAL-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

4-5 luglio: 30° GIORNATA

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Parma-Fiorentina

Sampdoria-SPAL

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

7-8 luglio: 31° GIORNATA

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

Roma-Parma

SPAL-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

11-12 luglio: 32° GIORNATA

Brescia-Roma

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-SPAL

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

14-15 luglio: 33° GIORNATA

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

SPAL-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

18-19 luglio: 34° GIORNATA

Brescia-SPAL

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

Roma-Inter

Verona-Atalanta

21-22 luglio: 35° GIORNATA

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

SPAL-Roma

Torino-Verona

Udinese-Juventus

25-26 luglio: 36° GIORNATA

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

SPAL-Torino

Verona-Lazio

28-29 luglio: 37° GIORNATA

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-SPAL

1-2 agosto: 38° GIORNATA

Atalanta-Inter

Bologna-Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

SPAL-Fiorentina