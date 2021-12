In Italia in campo dalla Serie A alla Lega Pro, in Spagna Liga e Copa del Rey, si gioca anche in Francia e Inghilterra. Vincono Flamengo e Palmeiras in Brasile

Mercoledì 1° dicembre si è aperto con il calcio sud americano a partire dal 4-1 casalingo del Banfield sull’Independiente per la Liga Profesional argentina. Dopo 3 minuti la sblocca Maldonado protagonista anche dell’autorete del 36′ ma nella ripresa Lollo, Galoppo e Sonora fissano il punteggio. Nella Serie A brasiliana successo casalingo per 2-1 del Flamengo: vantaggio di Gabriel Barbosa dopo 3 minuti quindi prima il pareggio di Jhonatan al 28′ della ripresa quindi il nuovo vantaggio di Matheuzinho. Vince in casa anche l’America MG sulla Chapecoense-SC grazie a una doppietta di Santos Ademir e gol di de Souza mentre colpo esterno per 3-1 del Palmeiras in casa del Cuiaba: dopo 4 minuti la sblocca Silva quindi raddoppio di Henrique e Empereur prova a tenere in bilico il risultato. Nei minuti di recupero arriva la rete di Gabriel Veron espulso subito dopo per doppia ammonizione. Nei playoff della MLS in USA il New York City batte il New England Revolution dopo i calci di rigore mentre finisce 0-0 tra Pueblo Cabello e Portuguesa nella seconda fase della Primera Division in Venezuela. In Bolivia 2-1 esterno dell’Always Ready sul Blooming mentre per le qualificazioni ai mondiali femminili 10 a 0 della Norvegia sull’Armenia. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale di oggi ricordiamo che in Italia si giocano quattro incontri del turno infrasettimanale di Serie A con la trasferta di Napoli, Milan e Roma rispettivamente contro Sassuolo, Genoa e Bologna e del turno casalingo dell’Inter con lo Spezia mentre in Serie B posticipi con Parma – Brescia in evidenza. Si gioca anche in Spagna per il recupero di Liga con Real Madrid – Athletic Bilbao e la Coppa del Re oltre che il turno completo in Ligue 1 dove il PSG ospita il Nizza e in Premier League trasferta per le prime tre della classe.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 1° DICEMBRE 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



ARABIA SAUDITA DIVISION 1

Al Akhdoud - Hajer 13:25

Al Qadisiya - Jeddah 15:25

Al Wehda - Najran 16:15



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Banfield - Independiente 4-1 (Finale)



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah - Noravank 13:00



AUSTRALIA FFA CUP

Wollongong Wolves - Central Coast Mariners 1-2 (Finale)

Adelaide City - Melbourne Victory 0-0 (90 )

Hume City - Melbourne City 0-1 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA

Altach - Sturm Graz 19:00



AZERBAIJAN FIRST DIVISION

Kapaz - Zira 2 1-2 (Intervallo)

Keshla 2 - Turan 0-1 (Intervallo)

Neftci Baku 2 - Sabail 2 1-0 (Intervallo)



BELGIO COPPA DEL BELGIO

Eupen - Waregem 18:00

Westerlo - Leuven 18:45

Lommel SK - Gent 20:00

Kortrijk - Oostende 20:30

KV Mechelen - Cercle Brugge 20:30

Genk - Club Brugge 20:45



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Blooming - Always Ready 1-2 (Finale)

Santa Cruz - Nacional Potosi 20:00



BRASILE SERIE A

America MG - Chapecoense-SC 3-0 (Finale)

Cuiaba - Palmeiras 1-3 (Finale)



BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Plovdiv - Cherno More 14:00

Tsarsko Selo - Levski 16:30



CILE PRIMERA DIVISIÓN - PLAY OFF RETROCESSIONE

Copiapo - D. Puerto Montt 21:45



CROAZIA COPPA DI CROAZIA

Osijek - Slaven Belupo 16:00

Din. Zagabria - Rijeka 18:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Levadia - Flora 18:30



EUROPA MONDIALI - DONNE - QUALIFICAZIONE

Armenia D - Norvegia D 0-10 (Finale)



FRANCIA LIGUE 1

Angers - Monaco 19:00

Brest - St. Etienne 19:00

Metz - Montpellier 19:00

Strasburgo - Bordeaux 19:00

Troyes - Lorient 19:00

Clermont - Lens 21:00

Lione - Reims 21:00

Nantes - Marsiglia 21:00

Paris SG - Nizza 21:00

Rennes - Lilla 21:00



GRECIA COPPA DI GRECIA

Niki Volos - Panetolikos 14:00

Aris - OFI Crete 16:00

Levadiakos - Olympiakos 16:00

Panathinaikos - Volos 18:00

AEK - Kifisias 19:15

AEL Larissa - PAOK 20:30



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Southampton - Leicester 20:30

Watford - Chelsea 20:30

West Ham - Brighton 20:30

Wolves - Burnley 20:30

Aston Villa - Manchester City 21:15

Everton - Liverpool 21:15



ISRAELE LIGAT HA'AL

Hapoel Jerusalem - Kiryat Shmona 18:00

M. Tel Aviv - Nof Hagalil 18:30

H. Beer Sheva - H. Tel Aviv 19:15



ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Atalanta U19 - Cagliari U19 1-0 (Intervallo)

Juventus U19 - Lazio U19 1-0 (Intervallo)

Roma U19 - Cosenza U19 0-0 (Intervallo)

Empoli U19 - Ascoli U19 2-0 (*)

Fiorentina U19 - Milan U19 14:30

Inter U19 - Sassuolo U19 14:30

Sampdoria U19 - Torino U19 14:30

Spal U19 - Verona U19 14:30



ITALIA SERIE A

Bologna - Roma 18:30

Inter - Spezia 18:30

Genoa - Milan 20:45

Sassuolo - Napoli 20:45



ITALIA SERIE B

Parma - Brescia 18:00

Cittadella - Como 20:30



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Padova - Juventus U23 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE F

S. N. Notaresco - Matese 14:30



MONDO FIFA ARAB CUP

Algeria - Sudan 3-0 (Intervallo)

Egitto - Libano 14:00

Marocco - Palestina 17:00

Arabia Saudita - Giordania 20:00



NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF LEAGUE

Comunicaciones (Gtm) - Guastatoya (Gtm) 2-1 (Finale)



OLANDA EREDIVISIE

Feyenoord - Heracles 20:00



PARAGUAY COPA PARAGUAY

Sol De America - Olimpia Asuncion 23:00



POLONIA COPPA DI POLONIA

Garbarnia - Lech 0-0 (*)

Termalica B-B. - Rakow 14:30

Arka - Zaglebie 17:15

Motor Lublin - Legia 20:00



POLONIA DIVISION 1

Chrobry Glogow - LKS Lodz 18:00

R. Rzeszow - Katowice 20:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians - Karvina 18:00



RUANDA PREMIER LEAGUE

Bugesera FC - Rutsiro 14:00

Espoir - Rayon Sport 14:00

Etincelles - Kiyovu 14:00

Etoile de L'Est - Gasogi United 14:00

Gicumbi - AS Kigali 14:00

Police - Marines 14:00



SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen - Livingston 20:45

Dundee FC - St. Johnstone 20:45

Hibernian - Rangers 20:45

St. Mirren - Ross County 20:45



SERBIA COPPA DI SERBIA

Rad - Napredak 13:00

Radnik - Loznica 13:00

TSC Backa Topola - Kolubara 13:00

Stella Rossa - Radnicki Nis Posticipata

Dubocica - Partizan 16:15



SERBIA PRVA LIGA

Graficar Beograd - Buducnost Dobanovci 13:00



SERBIA SUPER LIGA

Stella Rossa - FK Vozdovac 18:30



SPAGNA COPA DEL REY

Mensajero - Saragozza 16:30

Bergantinos - Tudelano 18:30

Algeciras - Unionistas 19:00

Brea - UD Ibiza 19:00

Cordoba - Siviglia 19:00

Gimnastica Segoviana - Maiorca 19:00

Solares - Espanyol 19:00

AD San Juan - San Sebastian Reyes 20:00

Alzira - Fuenlabrada 20:00

Andratx - R. Oviedo 20:00

Mancha - Internacional de Madrid 20:00

UCAM Murcia - La Coruna 20:00

CF Talavera - Cornella 20:15

Arenteiro - SD Logrones 20:30

Cacereno - Ponferradina 20:30

Calahorra - Baleares 20:30

CE Europa - Amorebieta 20:30

Extremadura UD - Zamora 20:30

Linares - Gimnastic 20:30

San Fernando - Leonesa 20:30

CFI Alicante - Betis 21:00

Panaderia - Real Sociedad 21:00

San Roque - Mirandes 21:00



SPAGNA LALIGA

Real Madrid - Ath. Bilbao 21:00



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Marumo Gallants - TS Galaxy 16:15



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Young Boys - Lugano 20:30



TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Altinordu - Aksaray Bld. 0-1 (Intervallo)

Rizespor - Ankaraspor 0-0 (Intervallo)

Boluspor - 52 Orduspor 12:00

Denizlispor - Agri 1970 12:00

Samsunspor - Usakspor 12:00

Adanaspor - Kocaelispor 13:00

Karagumruk - Sariyer 13:00

Alanyaspor - Osmaniyespor 15:00

Kayserispor - Igdir FK 17:00

Hatayspor - Eyupspor 19:00



UCRAINA COPPA DI UCRAINA

LNZ Cherkasy - Dnipro-1 18:00



UGANDA PREMIER LEAGUE

Gadaffi - Vipers 13:00

Kampala City - BUL 13:00



USA MLS - PLAY OFF

New England Revolution - New York City 2-3 (Dopo Rigori)



VENEZUELA PRIMERA DIVISION - SECONDA FASE

Estudiantes M. - La Guaira 20:00

Caracas - Monagas 22:15