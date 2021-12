Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 1 dicembre 2021: l’Inter ospita lo Spezia, trasferte per Milan e Napoli

Prosegue il turno infrasettimanale in Serie A anche questo mercoledì 1° dicembre 2021. Così come è successo nella giornata di martedì troviamo due partite alle ore 18.30 e due alle 20.45. Nel primo blocco troviamo Bologna – Roma con i rossoblù che si trovano in una posizione invidiabile di classifica a 21 punti appena 4 in meno dei giallorossi che non hanno ancora pareggiato in trasferta quest’anno. Mihailovic ha recuperato anche Skov Olsen e De Silvestri mentre non potrà fare affidamento su Schouten. Formazione che potrebbe rispecchiare quella delle ultime giornate mentre Mourinho senza Pellegrini potrebbe optare per un centrocampo a quattro visto il rientro di Vereout e sfruttare nuovamente un assetto più offensivo con El Shaarawy esterno di sinistra. Nell’altro incontro del pomeriggio l’Inter ospita lo Spezia reduce da due ko consecutivi e da una classifica sempre più pesante. Inzaghi dovrebbe lanciare D’Ambrosio in difesa vista l’assenza sia di de Vrij che Ranocchia mentre a centrocampo chance per Vidal e Dumfries; in avanti si potrebbe vedere un tandem tutto argentino con Correa dal primo minuto. Thiago Motta dovrebbe riproporre il trio di centrocampo con Sala assieme a Kovalenko e Maggiore con Bastoni rientrante in difesa e Gyasi in avanti. L’altra milanese invece sarà protagonista nella trasferta con il Genoa nel secondo blocco. Per i rossoneri la necessità di invertire la rotta dopo il doppio stop consecutivo in campionato. Tra i duelli da seguire di sarà quello tra i due giovani emergenti Rovella e Tonali così come quello sulla fascia tra Cambiaso e Theo Hernandez. Si tratta del 107mo incontro con bilancio a favore dei rossoneri per 52 a 20. Pioli potrebbe apportare qualche rettifica sulla trequarti con Florenzi e Messias pronti a dare minutaggio a Saelemaekers e Rafael Leao. L’altro match serale vede la capolista Napoli impegnata in trasferta con il Sassuolo. La bella reazione contro la Lazio fa ben sperare i campani che affronteranno un avversario in ripresa. Spalletti potrebbe confermare in blocco l’undici dello scorso turno con Mertens falso nove forte anche della buona prestazione di Lobotka che non ha fatto rimpiangere l’altra illustre assenza di Anguissa sulla mediana. Di certo dopo lo “scherzetto” alla capolista Milan, le inseguitrici si augureranno la stessa sorte in questo turno.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

18.30

20.45

SERIE B

18.00

20.30

LEGA PRO

14.30

LIGA

21.00

COPA DEL REY

21.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

IL BRESCIA HA FAME DI “VETTA”, RECUPERO IN LEGA PRO

Due i posticipi in Serie B a chiudere così la 15esima giornata. Il più atteso è decisamente quello delle ore 18 tra Parma e Brescia, in particolare per gli ospiti che possono, in caso di successo, riprendersi la vetta della classifica. I ducali dall’altro canto devono dare un senso alla stagione e dopo 4 turni senza successo un risultato non positivo rischierebbe di allontanare forse definitivamente le prime due posizioni della classifica. Alle 20.30 spazio invece a Cittadella – Como con le due squadre a secco di successi negli ultimi due turni e nella zona media del tabellone. In Lega Pro alle 14.30 c’è il recupero della 14esima giornata tra Piacenza e Juventus U23. Se per la squadra di casa c’è la necessità di fare bottino pieno per conservare a 4 i punti di distacco dalla vetta per gli ospiti la possibilità di scalare due importanti posizioni in classifica in chiave playoff.

IL TURNO INFRASETTIMANALE IN EUROPA

Nella Premier League tutte gare serali con il Chelsea impegnato in trasferta con il Watford così come il City con l’Aston Villa e il Liverpool con l’Everton. Dei tre team inglesi forse proprio i secondi potrebbero correre più rischi con un avversario che ha affilato due successi consecutivi. 16esima giornata completa in Ligue 1 con il PSG che affronta il Nizza, 3° forza del campionato mentre il Rennes ospita il Lilla. In Spagna abbiamo da una parte la Liga con il recupero Real Madrid – Athletic Bilbao per consolidare la vetta dei Blancos e dell’altra un ricco programma di Copa de Rey con anche il Real Sociedad impegnato oltre che il Siviglia.

CALCIO IN SUD AMERICA, COPA DE REY E ARAB CUP

Si è già aperto con un match partito il 30 novembre il programma di Liga Profesional argentina mentre l’altro è atteso per l’1.30. Nella Serie A brasiliana stesso discorso dell’Argentina con un incontro già completato e altre due squadre in campo. Ricordiamo che ci disputa alle 04 per la CONCACAF League il match di ritorno dalla semifinale tra Comunicaciones e Guastatoya mentre spazio al gruppo C e D della FIFA Arab Cup partita ieri. Tra i vari incontri troviamo alle 14 Egitto – Libano.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 1° DICEMBRE 2021

ARABIA SAUDITA DIVISION 1

Al Akhdoud – Hajer 13:25

Al Qadisiya – Jeddah 15:25

Al Wehda – Najran 16:15

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Banfield – Independiente 01:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah – Noravank 13:00

AUSTRALIA FFA CUP

Hume City – Melbourne City 09:30

Wollongong Wolves – Central Coast Mariners 09:30

Adelaide City – Melbourne Victory 10:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

Altach – Sturm Graz 19:00

AZERBAIJAN FIRST DIVISION

Kapaz – Zira 2 11:00

Keshla 2 – Turan 11:00

Neftci Baku 2 – Sabail 2 11:00

BELGIO COPPA DEL BELGIO

Eupen – Waregem 18:00

Westerlo – Leuven 18:45

Lommel SK – Gent 20:00

Kortrijk – Oostende 20:30

KV Mechelen – Cercle Brugge 20:30

Genk – Club Brugge 20:45

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Blooming – Always Ready 01:00

Santa Cruz – Nacional Potosi 20:00

BRASILE SERIE A

America MG – Chapecoense-SC 01:00

Cuiaba – Palmeiras 02:00

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Plovdiv – Cherno More 14:00

Tsarsko Selo – Levski 16:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN – PLAY OFF RETROCESSIONE

Copiapo – D. Puerto Montt 21:45

CROAZIA COPPA DI CROAZIA

Osijek – Slaven Belupo 16:00

Din. Zagabria – Rijeka 18:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Levadia – Flora 18:30

EUROPA MONDIALI – DONNE – QUALIFICAZIONE

Armenia D – Norvegia D 0-9 (Da finire)

FRANCIA LIGUE 1

Angers – Monaco 19:00

Brest – St. Etienne 19:00

Metz – Montpellier 19:00

Strasburgo – Bordeaux 19:00

Troyes – Lorient 19:00

Clermont – Lens 21:00

Lione – Reims 21:00

Nantes – Marsiglia 21:00

Paris SG – Nizza 21:00

Rennes – Lilla 21:00

GRECIA COPPA DI GRECIA

Niki Volos – Panetolikos 14:00

Aris – OFI Crete 16:00

Levadiakos – Olympiakos 16:00

Panathinaikos – Volos 18:00

AEK – Kifisias 19:15

AEL Larissa – PAOK 20:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Southampton – Leicester 20:30

Watford – Chelsea 20:30

West Ham – Brighton 20:30

Wolves – Burnley 20:30

Aston Villa – Manchester City 21:15

Everton – Liverpool 21:15

ISRAELE LIGAT HA’AL

Hapoel Jerusalem – Kiryat Shmona 18:00

M. Tel Aviv – Nof Hagalil 18:30

H. Beer Sheva – H. Tel Aviv 19:15

ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Atalanta U19 – Cagliari U19 11:00

Juventus U19 – Lazio U19 11:00

Roma U19 – Cosenza U19 11:00

Empoli U19 – Ascoli U19 11:30

Fiorentina U19 – Milan U19 14:30

Inter U19 – Sassuolo U19 14:30

Sampdoria U19 – Torino U19 14:30

Spal U19 – Verona U19 14:30

ITALIA SERIE A

Bologna – Roma 18:30

Inter – Spezia 18:30

Genoa – Milan 20:45

Sassuolo – Napoli 20:45

ITALIA SERIE B

Parma – Brescia 18:00

Cittadella – Como 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Padova – Juventus U23 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

S. N. Notaresco – Matese 14:30

MONDO FIFA ARAB CUP

Algeria – Sudan 11:00

Egitto – Libano 14:00

Marocco – Palestina 17:00

Arabia Saudita – Giordania 20:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF LEAGUE

Comunicaciones (Gtm) – Guastatoya (Gtm) 04:00

OLANDA EREDIVISIE

Feyenoord – Heracles 20:00

PARAGUAY COPA PARAGUAY

Sol De America – Olimpia Asuncion 23:00

POLONIA COPPA DI POLONIA

Garbarnia – Lech 11:45

Termalica B-B. – Rakow 14:30

Arka – Zaglebie 17:15

Motor Lublin – Legia 20:00

POLONIA DIVISION 1

Chrobry Glogow – LKS Lodz 18:00

R. Rzeszow – Katowice 20:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians – Karvina 18:00

RUANDA PREMIER LEAGUE

Bugesera FC – Rutsiro 14:00

Espoir – Rayon Sport 14:00

Etincelles – Kiyovu 14:00

Etoile de L’Est – Gasogi United 14:00

Gicumbi – AS Kigali 14:00

Police – Marines 14:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen – Livingston 20:45

Dundee FC – St. Johnstone 20:45

Hibernian – Rangers 20:45

St. Mirren – Ross County 20:45

SERBIA COPPA DI SERBIA

Rad – Napredak 13:00

Radnik – Loznica 13:00

TSC Backa Topola – Kolubara 13:00

Stella Rossa – Radnicki Nis Posticipata

Dubocica – Partizan 16:15

SERBIA PRVA LIGA

Graficar Beograd – Buducnost Dobanovci 13:00

SERBIA SUPER LIGA

Stella Rossa – FK Vozdovac 18:30

SPAGNA COPA DEL REY

Mensajero – Saragozza 16:30

Bergantinos – Tudelano 18:30

Algeciras – Unionistas 19:00

Brea – UD Ibiza 19:00

Cordoba – Siviglia 19:00

Gimnastica Segoviana – Maiorca 19:00

Solares – Espanyol 19:00

AD San Juan – San Sebastian Reyes 20:00

Alzira – Fuenlabrada 20:00

Andratx – R. Oviedo 20:00

Mancha – Internacional de Madrid 20:00

UCAM Murcia – La Coruna 20:00

CF Talavera – Cornella 20:15

Arenteiro – SD Logrones 20:30

Cacereno – Ponferradina 20:30

Calahorra – Baleares 20:30

CE Europa – Amorebieta 20:30

Extremadura UD – Zamora 20:30

Linares – Gimnastic 20:30

San Fernando – Leonesa 20:30

CFI Alicante – Betis 21:00

Panaderia – Real Sociedad 21:00

San Roque – Mirandes 21:00

SPAGNA LALIGA

Real Madrid – Ath. Bilbao 21:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Marumo Gallants – TS Galaxy 16:15

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Young Boys – Lugano 20:30

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Altinordu – Aksaray Bld. 11:00

Rizespor – Ankaraspor 11:00

Boluspor – 52 Orduspor 12:00

Denizlispor – Agri 1970 12:00

Samsunspor – Usakspor 12:00

Adanaspor – Kocaelispor 13:00

Karagumruk – Sariyer 13:00

Alanyaspor – Osmaniyespor 15:00

Kayserispor – Igdir FK 17:00

Hatayspor – Eyupspor 19:00

UCRAINA COPPA DI UCRAINA

LNZ Cherkasy – Dnipro-1 18:00

UGANDA PREMIER LEAGUE

Gadaffi – Vipers 13:00

Kampala City – BUL 13:00

USA MLS – PLAY OFF

New England Revolution – New York City 01:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION – SECONDA FASE

Estudiantes M. – La Guaira 20:00

Caracas – Monagas 22:15