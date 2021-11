Bologna – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bologna – Roma del 1° dicembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere l’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

BOLOGNA – Mercoledì 1° dicembre, alle ore 18.30, allo Stadio “Dall’Ara”, andrà in scena Bologna – Roma, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I padroni di casa vengono dal successo esterno di misura contro lo Spezia, deciso dal rigore di Arnautovic e in classifica sono sesti, a pari merito con Lazio, Fiorentina e Juventus, con 21 punti, frutto di sei partite vinte, tre pareggiate e cinque perse; 20 reti realizzate e 24 incassate. Per i felsinei il sogno di un posto in Europa non é così proibitivo. Dall’altra parte ci sono i giallorossi, reduci dal successo casalingo di misura contro il Torino, ottenuto grazie al gol di Abraham; sono quinti, in solitaria, a quota 25 punti, con un cammino di otto partite vinte, una pareggiata e cinque perse; 24 reti realizzate e 17 incassate. Nella passata stagione, in terra emiliana, terminò 0-1 con gol di Borja Mayoral.

Cronaca con commento in diretta

L’arbitro

A dirigere il match sarà Luca Pairetto, coadiuvato dagli assistenti Paganesi e Scarpa; quarto uomo Marinelli. Al Var ci sarà invece Di Paolo, assistente Avar sarà Cecconi. Sono 12 i precedenti del fischietto piemontese con la Roma con 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per i giallorossi; 10, invece, i precedenti con il Bologna con 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte per i rossoblù.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – Mihajlovic é intenzionato a confermare l’undici che ha espugnato il Picco. Quindi, probabile modulo 3-4-2-1 con Skorupski tra i pali e retroguardia formata da Soumaoro, Medel e Theate. In mezzo al campo Dominguez e Svanberg; sulle fasce Orsolini e Hickey. Unica punta Arnautovic davanti a Soriano e Barrow

QUI ROMA – Mourinho ritrova Veretorut, che ha scontato il turno di squalifica. Ancora out gli infortunati Spinazzola, Vina, Calafiori, Pellegrini e Villar e Cristante, risultati positivi al Coronavirus. Probabile modulo 3-4-1-2 con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata da Mancini, Smalling e Ibanez. In cabina di regia Diawara con Veretout e Mkhitaryan; sulle fasce Karsdorp e El Sharaawy. Davanti Zaniolo e Abraham.

Le probabili formazioni di Bologna – Roma

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Bologna – Roma, valido per la quindicesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.