Inter – Spezia 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Spezia del 1° dicembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere l’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

MILANO – Mercoledì 1° dicembre, alle ore 18.30, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Inter – Spezia, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Tegola per Inzaghi che in difesa non può disporre nemmeno di Bastoni fermato per una gastroenterite nella notte scorsa. Diverse le novità di formazioni dalla difesa dove c’è solo Skriniar titolare al centrocampo con Gagliardini preferito a Vidal mentre in avanti confermate le indiscrezioni della vigilia con Correa dal primo minuto. Thiago Motta apporta alcune modifiche circa i titolari in campo a partire dalla difesa dove vengono inseriti Hristov e Kiwior così come a centrocampo Reca preferito a Maggiore e in avanti l’unico confermato rispetto alla vigilia è il rientrante dalla squalifica Gyasi.

Cronaca con commento in diretta

RISULTATO IN DIRETTA: INTER - SPEZIA 1-0 (INTERVALLO) PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo sull'1-0 per l'Inter grazie a una rete di Gagliardini al 36' e nerazzurri che se la sono vista brutta allo scadere quando Amian di testa, nell'unica azione dal momento degli ospiti impegna severamente il portiere. Per adesso è tutto, a fra poco con il secondo tempo 45' 1 minuto di recupero 45' prova a chiudere in avanti lo Spezia, cross di Salcedo dal fondo deviato sul fondo da Skriniar: sugli sviluppi colpo di testa sul primo palo e grande intervento a terra di Handanovic sul colpo di testa ravvicinato di Amian! 40' conclusione con il destro appena dentro l'area di Correa che trova la scivolata decisiva di un difensore in angolo e sugli sviluppi non riesce a rendersi pericoloso Skriniar 36' GAGLIARDINI!!! VANTAGGIO DELL'INTER! Scambio di prima tra Calhanoglu, D'ambrosio, tacco a memoria di Lautaro per la stoccata in area con il destro del compagno e sfera all'angolino alla destra di Provedel 34' gara molto bloccata in questa fase, funziona molto bene la gabbia difensiva degli ospiti 31' primo giallo della partita per Manaj entrato duro sulla tibia di Dumfries 29' bolide dal limite dell'area di Dumfries, vola Provedel sulla sua destra e devia di pugni! 26' squillo di Lautaro su sponda di Dumfries ma conclusione con il destro dal limite a incrociare che si spegne di poco sul fondo! 25' intervento di Reca in area in anticipo per un nuovo corner concesso: Calhanoglu lungo per Skriniar che non arriva al colpo di testa quindi sugli sviluppi Correa prova in area a calciare sul primo palo ma viene murato 24' giocata di Salcedo su Dimarco che commette fallo, nuovo possesso palla per i bianconeri 22' buona copertura difensiva di Manaj che subisce una spinta da dietro di Correa, punizione per gli ospiti 21' tentativo dai 25 metri con il destro di Sala, blocca senza problemi Handanovic 17' avvio non facile per l'Inter che nonostante abbia avuto il pallino del gioco ha faticato a penetrare la fitta rete difensiva avversaria 13' chiusura di Erlic su D'ambrosio, nuovo tiro dalla bandierina: batte basso Calhanoglu per Brozovic che viene anticipato in area e commette fallo per evitare un possibile contropiede 11' traversone insidioso di Perisic verso il secondo palo per Dumfries, interviene Reca a toccarla in angolo: batte Calhanoglu verso il primo palo, allontana la difesa 10' lungo lancio per Perisic fermato in posizione di fuori gioco 9' prima conclusione per Correa con il destro appena dentro l'area e sfera non molto forte che si spegne di qualche metro sul fondo 3' pressione fallosa di Gagliardini su Sala dopo aver fallito un controllo iniziale ma palla recuperata alta da Calhanoglu in verticale per il movimento di Correa e conclusione in area deviata in angolo dalla difesa. Nulla di fatto sugli sviluppi 2' primo possesso palla per i nerazzurri che ripartono da Handanovic partiti! Calcio d'avvio battuto dall'Inter nella tradizionale nuova maglia nerazzurra, Spezia in quella a sfondo bianco Inter e Spezia sul terreno di gioco, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, siamo pronti a seguire la diretta di Inter - Spezia per la 15esima giornata di campionato. Dalle 18.30 al via la cronaca con le azioni salienti. TABELLINO INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 19 Correa. A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 7 Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko,12 Sensi, 22 Vidal, 23 Barella, 43 Cortinovis, 46 Zanotti, 47 Carboni, 48 Satriano. Allenatore: Simone Inzaghi. SPEZIA (4-3-3): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 15 Hristov, 14 Kiwior; 7 Sala, 8 Kovalenko, 13 Reca; 29 Salcedo, 9 Manaj, 11 Gyasi. A disposizione: 1 Zoet, 40 Zovko, 6 Bourabia, 10 Verde, 18 Nzola, 19 Colley, 20 Bastoni, 21 Ferrer, 22 Antiste, 25 Maggiore, 43 Nikolaou, 44 Strelec. Allenatore: Thiago Motta. Reti: al 36' pt Gagliardini Ammonizioni: Manaj Recupero

Le dichiarazioni di Thiago Motta alla vigilia

“Con il Bologna abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo tempo è mancata la continuità di pressing, nel non farli giocare, come avevamo fatto nel primo tempo con più qualità, ripartendo e rifinendo le azioni. Contro l’Inter sarà molto difficile, con i campioni d’Italia e quelli più in forma del campionato. Serve la partita perfetta per concentrazione, atteggiamento e coraggio, per attaccarli e metterli in difficoltà. Io cerco sempre di mettere in campo i migliori, in ogni partita, per competere contro l’avversario che abbiamo di fronte”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Davide Ghersini della Sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Marchi e Macaddino. Quarto Uomo dell’incontro sarà Paterna. Mazzoleni sarà il VAR, mentre l’assistente sarà Mondin.

La presentazione del match

I padroni di casa vengono dal successo esterno per 1-3 contro il Venezia, che ha permesso loro, complice la sconfitta del Milan in casa contro il Sassuolo, di portarsi a una sola lunghezza dal secondo posto; in classifica ora sono terzi, a quattro lunghezze dalla capolista Napoli, con 31 punti, frutto di nove partite vinte, quattro pareggiate e una perse; 34 reti realizzate e 15 incassate. Sognare il sorpasso del Milan, impegnato a Marassi contro il Genoa, non é così proibitivo. Dall’altra parte ci sono gli Aquilotti, reduci dalla sconfitta casalinga di misura contro lo Spezia; sono diciassettesimi, a quota 19 punti, con un cammino di tre partite vinte, due pareggiate e nove perse; 15 reti realizzate e 32 incassate, per una difesa che si sta rivelando la peggiore del torneo. Nella passata stagione, nell’unico precedente in terra ligure tra le due compagini, l’Inter si impose per 2-1 grazie ai gol di Hakimi e Lukaku; di Piccoli la rete per lo Spezia.

QUI INTER – Inzaghi non potrà contare sugli infortunati De Vrij, Ranocchia, Darmian e Kolarov e starebbe pensando a qualche cambio di formazione rispetto agli unidci scesi in campo contro il Venezia. Probabile modulo con Handanovic tra i pali e difesa composta da Skriniar, Bastoni e D’Ambrosio. In cabina di regia Brozovic con Calhanoglu e Vidal; sulle fasce Dumfries e Dimarco. Tandem di attacco composto da Lautaro Martinez dal primo minuto, e Correa, con Dzeko in panchina.

QUI SPEZIA – Thiago Motta deve rinunciare a Bourabia e Sena. Dovrebbe mandare in campo la squadra con il consueto modulo 4-3-3 con Provedel in porta e difesa composta dalla coppia centrale Erlic-Nikolau e ai lati da Amian e Reca. A centrocampo Kovalenko, Sala e Maggiore. Tridente offensivo formato da Gyasi, Verde e Nzola.

Le probabili formazioni di Inter – Spezia

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Bastoni, D’Ambrosio, Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

SPEZIA (4-3-3): Provedel, Reca, Nikolaou, Erlic, Amian, Maggiore, Sala, Kovalenko, Gyasi, Nzola, Verde. Allenatore: Thiago Motta.

Curiosità

Ivan Perisic è l’unico giocatore attualmente all’Inter ad aver segnato contro lo Spezia con la maglia nerazzurra: dopo la rete contro il Napoli, il croato potrebbe segnare per due presenze di fila in casa in Serie A per la prima volta da settembre 2017 (tre in quel caso). Solo Lionel Messi (61) ha segnato più reti da fuori area di Hakan Çalhanoğlu (26, al pari di Christian Eriksen e Dries Mertens) nei cinque maggiori campionati europei dalla stagione 2013/14 ad oggi. Lautaro Martinez ha trovato il gol nelle ultime due presenze in Serie A e potrebbe segnare in almeno tre match di fila per la seconda volta nel 2021. La prima tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di quello in corso (quattro gare). L’argentino inoltre ha servito un assist nel primo incrocio contro lo Spezia nella competizione, a dicembre 2020. Gli unici giocatori dell’Inter sempre titolari nelle 19 partite giocate in questa stagione dal club nerazzurro sono Samir Handanovic, Nicoló Barella e Marcelo Brozovic. Con sette gol all’attivo nelle prime 14 presenze in questa Serie A, Edin Dzeko ha già eguagliato lo score della stagione passata in maglia giallorossa (sette sigilli, ma in 27 gare giocate).

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Inter – Spezia, valido per la quindicesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.