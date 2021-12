Torino – Empoli 2-2: tabellino, statistiche e marcatori

Il tabellino di Torino – Empoli, i dati statistici della partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

TORINO – Pareggio per 2-2 tra Torino ed Empoli nel primo dei due posticipi della 15esima giornata. Gara in discesa per i padroni di casa che sembravano aver centrato la giornata giusta per festeggiare in anticipo i suoi 115 anni con tanto di maglia celebrativa. Infatti al 10′ sono già avanti con Pobega che recupera palla e conclude l’azione con un tocco in scivolata da due passi e difesa toscana distratta. Quindi l’invenzione, 5 minuti più tardi per Pjaca che da posizione laterale si accentra entrando in area e mirando l’angolino alla sinistra di Vicario. Tutto bene e invece? Al 30′ un fallo da ultimo uomo visto dal VAR di Singo costringe la squadra di Juric a giocare in 10 per oltre 60 minuti. Passano appena 4 minuti e su angolo dalla sinistra difesa ferma e colpo di testa preciso di Romagnoli a riaprire i giochi. Nella ripresa gli ospiti tengono costantemente il pallino di gioco ma non riescono a mettere dentro la palla giusta per far male. Al 16′ Andreazzoli inserisce La Mantia per aumentare i centimetri dentro l’area e il giocatore conferma la fiducia nove minuti più tardi quando su cross di Luperto delizioso in area trova l’incornata vincente con traiettoria che supera anche l’altissimo Milinkovic-Savic. Da qui alla fine del match tanta sofferenza per i granata che con un pò di affanno portano a casa un punto.

IL RACCONTO DELLA PARTITA

Torino – Empoli 2-2, il tabellino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Zima, Bremer, Buongiorno; Aina (dal 45′ st Izzo), Lukic, Pobega, Singo; Praet (dal 29′ st Rincon), Pjaca (dal 35′ st Vojvoda); Sanabria (dal 29′ st Zaza). A disposizione: Berisha, Gemello, Kone, Linetty, Baselli, Brekalo, Warming. Allenatore: Juric.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Marchizza (dal 16′ st Parisi); Ricci, Zurkowski (dal 16′ st Haas), Bandinelli (dall’8′ st Bajrami); Henderson; Di Francesco (dal 16′ st La Mantia), Pinamonti (dal 43′ st Mancuso). A disposizione: Ujkani; Stulac, Cutrone, Fiamozzi, Asllani, Tonelli, Ismajli. Allenatore Andreazzoli.

Reti: al 10′ pt Pobega, al 15′ pt Pjaca, al 34′ pt Romagnoli, al 27′ st La Mantia

Ammonizioni: Bandinelli, Aina, Marchizza

Espulso al 30′ pt Singo (fallo da ultimo uomo)

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa