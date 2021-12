Sassuolo – Napoli 2-2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Napoli del 1° dicembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere l’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

REGGIO EMILIA – Mercoledì 1° dicembre, alle ore 20.45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo – Napoli, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 1-3 contro il Milan e in classifica ora sono dodicesimi con 18 punti, frutto di cinque partite vinte, tre pareggiate e sei perse; 22 reti realizzate e 21 incassate. Dall’altra parte ci sono i partenopei, reduci dalla schiacciante vittoria casalinga per 4-0 contro la Lazio. Complice la sconfitta patita dal Milan proprio coi neroverdi, ora comandano la classifica con 35 punti, con un cammino di undici partite vinte, due pareggiate e una perse; 30 reti realizzate e soltanto 7 incassate, per una difesa che é di gran lunga la migliore del torneo. Sono 16 i precedenti in Serie A tra le due compagini con il bilancio di 8 vittorie per il Napoli, 6 pareggi completano e 4 affermazioni del Sassuolo. Nella passata stagione, in terra emiliana, finì con un pirotecnico 3-3.

Cronaca con commento in diretta

RISULTATO finale: SASSUOLO - NAPOLI 2-2 SECONDO TEMPO 51' l'arbitro dice che basta così! Finale carico di emozioni con il Sassuolo che dallo 0-2 riesce prima a pareggiarla quindi a dare la stoccata vincente ma il VAR annulla. 2-2 che scontenta un pò tutti per come è andata a finire ma Napoli che evita la sconfitta. Classifica che si fa particolarmente interessante con Napoli a 36, Milan 35 e Inter 34 e attenzione anche all'Atalanta a 31 che sfiderà proprio i campani nel prossimo turno. Vi ringraziamo per aver scelto il nostro servizio e appuntamento a domani con il live che chiuderanno la 15esima di Serie A 48' DEFREEEELLL!!! 3-2 SASSUOLO!!! Conclusione dell'attaccante dal limite dell'area per l'attaccante che con il mancino, libero da marcatura in posizione centrale prende l'angolino basso. ATTENZIONE IL VAR ANNULLA!!! Check molto veloce che ha mostrato un fallo iniziale di Berardi da dove è poi propiziata l'azione che ha portato al gol Defrel, si resta sul 2-2! 47' proteste di Spalletti dalla panchina e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso! 45' 5 minuti di recupero 44' FERRARI!!!! 2-2!!! Incredibile al Mapei Stadium!!! Punizione bel calibrata di Berardi verso il secondo palo per il centrale che libero da marcatura svetta di testa con palla sotto l'incorcio dei pali, imparabile per Ospina 43' altro giallo questa volta per Demme 43' in campo Defrel per Raspadori 41' fallo in attacco e giallo per Matheus Henrique 39' giallo per Politano, punizione sulla trequarti per il Sassuolo ma la difesa libera 35' qualche problema per Koulibaly che accusa un problema alla gamba sinistra, dentro Juan Jesus 33' buon momento del Sassuolo che sta provando a schiacciare il Napoli 32' in campo Harroui per Frattesi 31' prova a calciare da fermo dal limite Berardi ma piuttosto centrale, blocca Ospina 28' in campo Demme per Lozano 27' SCAMACCA!! GRANDE GIOCATA, ACCORCIA IL SASSUOLO! Cross dalla sinistra di Kyiriakopoulos per l'attaccante che libero a centro area dopo un controllo con il petto lascia partire un bolide da due passi che si infila sotto la traversa! 26' gestione palla del Napoli che può amministrare il doppio vantaggio con relativa tranquillità 24' conclusione debole e centrale di Scamacca, blocca Ospina 20' due cambi anche per il Napoli: dentro Petagna per Mertens, Politano per Fabia Ruiz che esce un pò zoppicante toccandosi la parte alta dell'adduttore 16' doppio cambio in casa Sassuolo: Matheus Henrique per Traoré e Kyiriakopoulos per Rogerio 15' MERTENS!!! 2-0 PER IL NAPOLI! Uno due molto bello con Zielinski che in area gli dà un cioccolatino, controllo di esterno e conclusione da due passi alla destra di Consigli 10' cartellino giallo per Berardi che si scontra con Rrahmani, viene punita la pericolosità dell'intervento con il giocatore che resta a terra un pò stordito e staff medico in campo 6' FABIAN RUIZ!!! VANTAGGIO DEL NAPOLI!! Anticipo di Mertens su Ferrari, sponda di Zielinski per centrocampista che non ci pensa due volte a calciaare dal limite dell'area con un rasoterra sotto le gambe di Chiriches 6' conclusione da fuori di Zielinski un pò troppo centrale, nessun problema per Consigli 2' cross basso di Traoré sul primo palo, ultimo tocco di Rrahmani. Sugli sviluppi non riesce a conquistar palla il Napoli si riparte! Calcio d'avvio questa volta battuto dal Sassuolo una novità nel Napoli con Elmas per Insigne che non al meglio resta negli spogliatoi PRIMO TEMPO 46' si chiude 0-0 il primo tempo tra Sassuolo e Napoli. Buone geometrie per la squadra di Spalletti che ha condotto costantamente il gioco e che a tratti ha messo in affanno la difesa avversaria. Padroni di casa che tuttavia sono stati abili a giocare di rimessa creando qualche piccola apprensione alla difesa. Per adesso è tutto, a fra poco per il secondo tempo 44' 1 minuto di recupero 42' lungo lancio di Insigne per Zielinski che si sforza a tenere la palla in campo ma la rimessa dal fondo e del Sassuolo. Dall'altra parte bel duello tra Scamacca e Koulibaly e corner conquistato: palla sul primo palo allontanato da Koulibaly, dal limite Ferrari si aggiusta la conclusione e Ospina attento blocca in due tempi 39' scambio tra Frattesi e Raspadori sulla sinistra ma diagonale in area poco potente, blocca a terra Ospina 36' fallo in attacco di Mertens su Maxime Lopez, non è d'accordo con la decisione l'attaccante napoletano 35' sponda di Mario Rui per Insigne che dal vertice dell'area calcia a giro, un pò larga la traiettoria 33' azione di Lozano in area su palla recuperata da Di Lorenzo su Raspadori, sul cross c'è deviazione fortuita che trova attento alla respinta Consigli! Nulla di fatto dal corner 27' su palla riconquistata su Chiriches verticalizzazione improvvisa per Insigne, il giocatore in area per anticipare la copertura di Berardi prova a colpire con la punta ma trova la respinta di Consigli! Nell'occasione si fa male Zielinski nel tentativo di recuperare in scivolata la palla, solo una botta per il giocatore che rientra prontamente in campo 24' angolo per il Sassuolo, nessun problema per Ospina che blocca in presa alta quindi sulla ripartenza Lozano prende di infilata Rogerio, giallo inevitabile per lui 19' sventagliata per Mertens che finisce ben al di là della linea difensiva avversaria 17' gioco fermo, a terra Lobotka dolorante alla schiena. Si riprende a giocare proprio con un lancio del giocatore per Insigne intercettato 15' destro alto da due passi di Zielinski! Su lancio di Fabian Ruiz verso il secondo palo, sponda di Lozano per il compagno che fallisce la conclusione 13' fallo sulla trequarti di Berardi su Mario Rui e punizione ai 25 metri per i campani: batte Insigne, palla in area allontanata da Chiriches sul fondo 11' lancio in area per Frattesi che in area viene anticipato da Ospina! Dall'altra parte Toljan legge un lungo lancio su Insigne 9' forcing del Napoli in questo avvio, angolo conquistato da Insigne: sugli sviluppi colpisce di testa sul primo palo Di Lorenzo che alza la mira 8' filtrante di Lozano per Mertens in area ma il giocatore non riesce a superare il marcatore 6' cross basso di Lozano per Fabian Ruiz sul corpo di Zielinski in area e si alza la bandierina per segnalare l'offside 3' lungo lancio di Chiriches per Berardi pescato in posizione di fuori gioco 2' sventagliata di Mario Rui intuita dalla difesa quindi punizione conquistata per pressione fallosa di Lobotka partiti! Calcio d'avvio battuto dal Napoli oggi in maglia rossa, Sassuolo nella tradizionale neroverde Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Sassuolo - Napoli al via dalle 20.45. TABELLINO SASSUOLO (4-3-2-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (dal 16' st Kyriakopoulos); Frattesi (dal 32' st Harroui), Maxime Lopez, Traoré (dal 16' st Matheus Henrique); Berardi, Raspadori (dal 43' st Defrel); Scamacca. A disposizione: Pegolo, Satalino, Ayhan, Peluso, Muldur, Magnanelli. Allenatore: Dionisi. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly (dal 35' st Juan Jesus), Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz (dal 20' st Politano); Lozano (dal 28' st Demme), Zielinski, Insigne (dal 1' st Elmas); Mertens (dal 20' st Petagna). A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Ounas. Allenatore: Spalletti. Reti: al 6' st Fabian Ruiz, al 15' st Mertens, al 27' st Scamacca, al 44' st Ferrari Ammonizioni: Rogerio, Berardi, Politano, Matheus Henrique, Demme Espulso al 47' st Spalletti per proteste Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

I convocati del Sassuolo

Portieri: 24 Giacomo Satalino, 47 Andrea Consigli, 56 Gianluca Pegolo

Difensori: 5 Kaan Ayhan, 6 Rogerio, 13 Federico Peluso, 17 Mert Muldur, 21 Vlad Chiriches, 22 Jeremy Toljan, 31 Gian Marco Ferrari, 77 Giorgos Kyriakopoulos

Centrocampisti: 4 Francesco Magnanelli, 8 Maxime Lopez, 16 Davide Frattesi, 20 Abdou Harroui, 23 Hamed Traore, 97 Matheus Henrique

Attaccanti: 18 Giacomo Raspadori, 25 Domenico Berardi, 91 Gianluca Scamacca, 92 Gregoire Defrel

I convocati del Napoli

Portieri: Marfella, Meret, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Ruiz, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.

Le dichiarazioni di Dionisi alla vigilia

Alla vigilia dell’importante sfida contro il Napoli, Alessio Dionisi ha dichiarato in conferenza stampa che vorrebbe rivedere la stessa attenzione avuta contro il Milan e che con la squadra si P parlato di attenzione, di applicazione, di fase difensiva. “Ci concentriamo molto sul gioco ma non si valuta il fatto che spesso si fa gol su una riconquista, su una palla persa riconquistata, riaggredita ed effettivamente siamo stati bravi perché a Milano non abbiamo aggredito alto, le qualità del Milan e domani del Napoli non ce lo permetteranno nuovamente, ma se saremo compatti poi è più facile. Non vedo l’ora di conoscere Spalletti. Ne ho sentito parlare tantissimo, lo apprezzo e lo ammiro per i risultati e per la personalità che ha. Boga si allenerà e valuteremo. Non lo rischieremo, a ieri era praticamente recuperato ma ci riserviamo di valutare l’allenamento di oggi e domani mattina, poi vedremo”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Liberti. Il quarto uomo sarà Di Martino. Al Var Nasca, assistente Avar De Meo. Quattro i precedenti tra l’arbitro salentino e il Sassuolo con il bilancio di 2 pareggi e 2 vittorie per i neroverdi; primo incrocio assoluto con il Napoli.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – Mister Dionisi non avrà a disposizione i lungodegenti Romagna e Obiang. Ancora out Djuricic, Boga e Goldaniga. Ritrova, però, Frattesi che ha scontato il turno di squalifica. Probabile modulo 4-3-3, con Consigli in porta; Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio in posizione arretrata. A centrocampo Frattesi, Matheus Henrique e Maxime Lopez. tridente offensivo composto da Berardi, Scamacca e Raspadori.

QUI NAPOLI – Out Osimhen e Anguissa, oltre a Politano e Zanoli ancora positivi al Covid. Spalletti dovrebbe confermare l’undici che domenica sera ha travolto la Lazio. Quindi, modulo 4-3-3 con Ospina in porta e in difesa formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Lobotka, Fabian Ruiz, Elmas, alle spalle di Zielinski, Insigne e Mertens..

Le probabili formazioni di Sassuolo – Napoli

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Dionisi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Spalletti.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Sassuolo – Napoli, valido per la quindicesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.