Napoli – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Lazio del 28 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere l’incontro valido per la 14° giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022

NAPOLI – Domenica 28 novembre, alle ore 20.45, allo Stadio “Maradona”, andrà in scena Napoli – Lazio, big match e gara di chiusura della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I partenopei devono riscattare due sconfitte: quella in Europa League contro lo Spartak Mosca e, prima ancora, la prima sconfitta stagionale rimediata a San Siro contro l’Inter; complice la prima sconfitta anche per il Milan a Firenze, hanno conservato il primo posto in classifica, a pari merito con i rossoneri, con 32 punti, frutto di 10 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, con 20 gol fatti e soltanto 7 subiti per una difesa che, al momento, é la migliore del torneo. Dall’altra parte c’é la Lazio, é reduce dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro la Juventus: in classifica é sesta, a pari merito con la Fiorentina, con 21 punti con un cammino di 6 partite vinte, 3 pareggiate e 4 perse; 25 reti realizzate e 21 incassate. Sono 66 i precedenti tra le due compagin (65 in Serie A e 1 nel torneo cadetto) con il bilancio di 33 vittorie del Napoli, 22 pareggi e 11 affermazioni della Lazio.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI - LAZIO Domenica 28 novembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in tempo reale della partita.

Le dichiarazioni di Sarri

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ai microfoni di SKY dopo la vittoria contro la Lokomotiv, ha ammesso di avere un po’ di batticuore “pensando a come usciranno i miei ragazzi da questa partita. Poi contro il Napoli non sarà una come le altre, questo è evidente”.

Le dichiarazioni di Immobile

Immobile, autore di due reti a Mosca, al termine della gara di Europa League, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha dichiarato che a Napoli la Lazio deve andare per giocarcela contro una squadra che in questo momento è prima e fra le più in forma del campionato. “Ci giocheremo le nostre carte“.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Mondin e Ranghetti, quarto uomo sarà Cosso. Al VAR Di Paolo, assistente VAR Vivenzi. Il fischietto veneto ha arbitrato il Napoli ben 38 volte con il bilancio di 11 successi, 8 pareggi e 15 sconfitte per gli azzurri; 16 volte la Lazio con il bilancio di 1 vittoria, 15 pareggi e 10 sconfitte per i biancocelesti.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Spalletti recupera Insigne, tenuto precauzionalmente a riposo contro lo Spartak per una tendinopatia, e Demmee. OutOsimhen, operato per un colpo rimediato al volto rimediato contro l’Inter che lo costringerà a rimanere fuori dal campo per tre mesi. Probabile modulo 4-3-3 con Ospina in porta e in difesa formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Lobotka, Fabian Ruiz, Lozano, alle spalle di Zielinski, Elmas e Petagna.

QUI LAZIO – Per Sarri, grande ex della partita, probabile modulo 4-3-3 con Reina tra i pali e difesa composta sulle corsie da Hysaj e Lazzari e in mezzo da Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo i soliti Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto, alle spalle di Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

Le probabili formazioni di Napoli – Lazio

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Napoli – Lazio, valido per la quattordicesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite), e Sky Sport (251 del satellite). L’alternativa è rappresentata da NOW, la piattaforma streaming ufficiale di SKY che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.