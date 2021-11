Spartak Mosca – Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Spartak Mosca – Napoli del 24 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento. Dove vedere il match valido per la quinta giornata del Gruppo C di Europa League

NAPOLI – Mercoledì 24 novembre, alle 16.30, alla “Otkrytie Arena”di Mosca, per la quinta giornata di Europa League 2021/2022, nel girone C si gioca Spartak Mosca – Napoli. Data e orari insoliti per un match di Europa League ma dovuti a un motivo ben preciso: per la UEFA, per ragioni di ordine pubblico, due squadre della stessa città non possono giocare una partita europea nel medesimo giorno. Due delle squadre di Mosca, lo Spartak e la Lokomotiv, avrebbero dovuto giocare domani. Le regole UEFA prevedono che qualora si profili questa eventualità, ha la precedenza la squadra con il ranking migliore, relativamente agli ultimi cinque anni: in questo caso, avendo il ranking migliore negli ultimi cinque anni, ha la precedenza la Lokomotiv, che sfiderà la Lazio giovedì, con lo Spartak costretto a scendere in campo il giorno prima. L’orario delle 16.30 é soltanto dovuto al fuso orario. La gara di andata, lo scorso 30 settembre, si é chiusa con il successo per 2-3 dei russi, che nel prosieguo del cammino europeo hanno poi ottenuto 2 sconfitte e un pareggio e ora sono ultimi nel raggruppamento con 4 punti. Il Napoli é invece in testa alla classifica del girone a quota 7 punti, davanti a Legia (6) e Leicester (5). Primo, nonostante la recente sconfitta per 3-2 contro l’Inter, anche in campionato, a pari merito con il Milan, a quota 32, con un percorso di 10 partite vinte, 2 pareggiate e quella persa a San Siro. Sarà l’arbitro francese Clément Turpin a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti di linea Danas e Gringore; quarto uomo Millot. Al VAR Letexier, assistente VAR Delerue. Turpin ha due precedenti con gli azzurri: Napoli-AIK Solna 4-0 del 20 settembre 2012 (Europa League) e Salisburgo-Napoli del 23 ottobre 2019 (Europa League)

I convocati del Napoli

Meret, Ospina, Idasiak, Barba, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Ambrosino, Cioffi, Lozano, Mertens Petagna

Le parole di Spalletti in conferenza stampa

Spalletti, riferendosi alla sconfitta contro l’Inter ha dichiarato che “si é fatta la partita ma si é trovata di fronte una squadra fortissima, che viene da anni importanti. Noi siamo stati nella gara, abbiamo perso il controllo nella fase centrale, ma c’è stata una grande reazione. Sul 3-1 tutti avrebbero abbassato la guardia, ma noi ci abbiamo provato e se si analizza l’ultima parte avremmo anche meritato il pareggio. Forse serviva un po’ più di coraggio in qualche scelta. Aspettavo con impazienza queste prime difficoltà Le difficoltà aiutano le persone normali a diventare persone stupende e ad avere un destino straordinario. Quando andava tutto bene sapevamo che non poteva durare e che avremmo dovuto affrontare sconfitte o momenti con giocatori fuori e scelte non così ampie. Abbiamo la rosa per essere pronti e andare oltre queste situazioni. Ci faremo carico di queste difficoltà un pezzetto ciascuno, per sopperire alle assenze dei grandi calciatori”. Parlando della sfida di oggi ha detto che “Le squadre top del del calcio russo hanno un livello sicuramente al pari del nostro. Noi comunque la qualificazione non vogliamo portarla oltre, le intenzioni sono quelle. Mertens é un giocatore importante, ci ha messo qualche giorno in più a causa dell’operazione, rientra nelle poche valutazioni che devo fare in vista del doppio impegno settimanale”.

Le dichiarazioni di Juan Jesus

“Domani andiamo in Russia per vincere”. Juan Jesus parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spartak Mosca. Sappiamo che farà freddo ma ci abitueremo al clima. Avremo delle assenze ma chi gioca sarà all’altezza. Il Napoli ha una rosa competitiva. Vogliamo reagire alla gara di San Siro e cercare la qualificazione in Europa. Sappiamo cosa possiamo dare e domani bisognerà disputare una partita di qualità. Abbiamo un gruppo forte e completo, possiamo essere competitivi sia in Italia che in Europa. Vogliamo fare strada in campo internazionale”.

La presentazione del match

QUI SPARTAK MOSCA – Rui Vitoria dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Selikhov in porta, pacchetto difensivo composto da Caufriez, Kutepov e Dzhikiya. A centrocampo Litvinov e Zobnin in cabina di regia con Moses e Ayrton sulle corsie esterne. Sulla trequarti Ignatov e Promes, di supporto all’unica punta Sobolev.

QUI NAPOLI – Spalletti dovrà rinunciare a Insigne, affetto da una tendinopatia, e a Osimhen, operato per un colpo rimediato al volto rimediato contro l’Inter che lo costringerà a rimanere fuori dal campo per tre mesi. Recupera, però, Manolas. Probabile modulo 4-3-3 con Meret in porta e in difesa formata daDi Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Fabian Ruiz, Lobotka e Zielinski, alle spalle di Lozano, Mertens e Elmas.

Le probabili formazioni di Spartak Mosca – Napoli

SPARTAK MOSCA (3-4-2-1): Selikhov; Caufriez, Kutepov, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Zobnin, Ayrton; Ignatov, Promes; Sobolev. Allenatore: Vitoria.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, Elmas. Allenatore: Spalletti.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Spartak Mosca – Napoli, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Il match sarà trasmesso anche su Sky sui canali Sky Sport (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite).