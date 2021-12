Il 1° dicembre 2021 le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN, Genoa – Milan anche su Sky

BERGAMO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di mercoledì 1° dicembre ci sono la quindicesima giornata di Serie A e li posticipi della quindicesima giornata di Serie B. Alle 18.30 l’Inter, che sogna il sorpasso al Milan, riceve lo Spezia mentre la Roma fa visita al Bologna. Alle 20.45 le gare che interessano il vertice della classifica. Il Milan é impegnato sul campo del Genoa del grande ex Shevchenko. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro l’Udinese e in classifica sono terzultimi a quota 10 punti. Dall’altra parte ci sono i rossoneri, reduci da due sconfitte di fila. La capolista Napoli ospita il Sassuolo: i padroni di casa vengono dal successo esterno per 1-3 contro il Milan e in classifica ora sono dodicesimi con 18 punti, frutto di cinque partite vinte, tre pareggiate e sei perse; 22 reti realizzate e 21 incassate. Dall’altra parte ci sono i partenopei, reduci dalla schiacciante vittoria casalinga per 4-0 contro la Lazio. Complice la sconfitta patita dal Milan proprio coi neroverdi, ora comandano la classifica con 35 punti.

Per la quindicesima giornata di Serie B si giocano i posticipi Parma – Brescia e Cittadella – Como.

Calcio in tv oggi 1° dicembre 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.45

New England Revolution-New York City (MLS) – DAZN

14.30

Padova-Juventus U23 (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Parma-Brescia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

18.30

Bologna-Roma (Serie A) – DAZN

Inter-Spezia (Serie A) – DAZN

19.00

Angers-Monaco (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

20.30

Cittadella-Como (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZ

Watford-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT ACTION

20.45

Genoa-Milan (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite)

Sassuolo-Napoli (Serie A) – DAZN

21.00

Real Madrid-Athletic Bilbao (Liga) – DAZN

PSG-Nizza (Ligue 1) – SKY SPORT (canale 252 satellite)

21.15

Everton-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.