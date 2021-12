Liga, Real Madrid – Athletic Bilbao 1-0: diretta live e risultato

La partita Real Madrid – Athletic Bilbao del Mercoledì 1 dicembre 2021 in diretta: formazioni e risultato con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per LaLiga

MADRID – Mercoledì 1 dicembre 2021 , alle ore 21:00 verrà disputata Real Madrid – Athletic Bilbao , gara valida per il recupero della giornata 9 del campionato LaLiga . L’ultima volta che le sue squadre si sono incrociate la Real Madrid ha avuto la meglio per 0-1 . L’incontro si svolgerà nello stadio Estadio Santiago Bernabéu e sarà diretto dall’arbitro Sanchez. Il Real Madrid gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.43 . Negli ultimi cinque match disputati la Real Madrid ha ottenuto 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte; ha segnato 13 e ha subito 4 . L’Athletic Bilbao ha conseguito 0 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitte; ha segnato 4 e ha subito 5 . Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. Se andiamo a sfogliare la classifica di LaLiga ad oggi é in testa la Real Madrid con 33 , seguita dalla squadra Atl. Madrid con 29 e Real Sociedad con 29 .

Tabellino in diretta

REAL MADRID: Alaba D., Asensio M. (dal 19' st Rodrygo), Benzema K., Casemiro, Courtois T. (Portiere), Kroos T., Lucas, Mendy F., Militao E., Modric L., Vinicius Junior. A disposizione: Camavinga E., Carvajal D., Diaz M., Fernandez N., Hazard E., Isco, Jovic L., Lunin A. (Portiere), Marcelo, Rodrygo, Vallejo J., Valverde F. Allenatore: Ancelotti C..



ATH. BILBAO: Alvarez Y., Balenziaga M., Garcia D., Garcia R., Lekue I. (dal 1' st de Marcos O.), Muniain I., Nunez U., Simon U. (Portiere), Vencedor U. (dal 19' st Williams N.), Williams I., Zarraga O.. A disposizione: Agirrezabala J. (Portiere), Berenguer A., Capa A., de Marcos O., Morcillo J., Paredes A., Petxa A., Sancet O., Serrano N., Vesga M., Williams N. Allenatore: Marcelino G..



Reti: al 40' pt Benzema K. (Real Madrid).



Ammonizioni: al 23' st Modric L. (Real Madrid) al 31' pt Zarraga O. (Ath. Bilbao), al 43' pt Lekue I. (Ath. Bilbao).

Ancelotti: “la squadra sta facendo bene”

Nella conferenza pre partita ha parlato il tecnico dei Blancos: “Questa partita richiede molto da noi e non cambia nulla rispetto al Siviglia. Bisogna essere chiari sull’aspetto offensivo e sull’equilibrio perché è una squadra verticale. Questo equilibrio sarà importante. Stiamo andando a competere per vincere il campionato. Questo modello sta andando bene. Siamo continui. Le prime partite della stagione le abbiamo disputate e lui ha cercato di dare il massimo. I punti che abbiamo in classifica sono meritati”.

Marcellino nella conferenza pre-partita

Il tecnico dell’Athletic Bilbao ha parlato così del prossimo avversario: “Il Real Madrid è in un grande momento di forma e ci costringerà a fare grandi sforzi difensivi. Dobbiamo prepararci a soffrire e piegare gli sforzi per incanalarlo. Inoltre, hanno due attaccanti decisivi in ​​questo campionato, con 20 gol tra loro. Tutte le squadre al vertice hanno ormai dimostrato la loro efficienza, ed è chiaro che il Real Madrid è uno dei chiari favoriti per vincere il titolo .Siamo molto competitivi e difficili da battere. Inoltre, siamo solvibili sulla trama difensiva. Abbiamo perso solo due partite, anche se forse quelle a cui meno abbiamo pensato e sul palco a cui non abbiamo mai creduto. Abbiamo argomenti chiari che non modificheremo e sottolineeremo questi concetti. Siamo migliori, secondo me, di quanto dicono i risultati. Gareggeremo, andremo lì per cercare di vincere, con la massima ambizione, conoscendo la difficoltà, e con tutto l’entusiasmo del mondo”.

Curiosità Benzema

Sul sito ufficiale del club si legge una nota sul calciatore che quest’anno gioca la sua 13esima stagione: “le sue 577 partite sono così suddivise: 396 in campionato , 116 in Champions League , 44 in Copa del Rey , 9 in Supercoppa spagnola , 8 nel Mondiale per club e 4 nella Supercoppa Europea. Il francese ha anche segnato 295 gol da giocatore del Real Madrid ed è il quarto miglior marcatore nella storia del club. Solo 13 lo separano da Di Stéfano , che è il terzo”.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Real Madrid – Ath. Bilbao , valevole per la giornata 9 del campionato LaLiga , sarà visibile in diretta tv su DAZN Italia. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Real Madrid – Ath. Bilbao in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.