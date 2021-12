Elenco delle partite previste per oggi giovedì 2 dicembre 2021: in Premier League spicca Manchester United – Arsenal, proseguono gli incontri di Copa del Rey

Calcio italiano in primo piano in questo giovedì 2 dicembre con i due posticipi che chiudono la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Si parte alle 18.30 con Torino – Empoli. I granata sono alle prese con un’altalena di risultati mentre i toscani sono reduci dal successo in rimonta sulla Fiorentina. Il tecnico Andreazzoli vanta un curioso record quello di aver battuto in entrambi i precedenti il Torino, una volta alla guida dell’Empoli nel 2018/2019 e l’altra quando allenava la Roma nel 2012/2013. Juric ha sottolineato come sarà una partita difficile contro una squadra che gioca bene e a viso aperto senza far distinzioni se gioca in casa o in trasferta. Sarà un’occasione importante per il Toro per festeggiare al meglio i suoi 115 anni del club (il giorno 3 dicembre) e i giocatori scenderanno in campo con una speciale maglia celebrativa creata dallo sponsor Joma ma allo stesso tempo giocheranno con il lutto al braccio per la scomparsa di Stefano Borla, ex preparatore dei portieri granata all’età di soli 50 anni. Alle 20.45 sarà invece la volta di Lazio – Udinese. I biancocelesti dovranno cercare di dimenticare in fretta le sconfitte negli scontri diretti con Juventus e Lazio per non perdere ulteriore terreno dalle altre concorrenti alla lotta per un posto in Europa League. Il tecnico Sarri ha sottolineato come sia importante essere più accorti nella fase difensiva dove nelle ultime 4 gare sono arrivati 3 reti contro tutte su rigore. Tra le cause del cattivo gioco c’è anche il fatto di dover giocare troppo di frequente: “Gotti è un ragazzo con un’intelligenza non comune. Al Chelsea quando eravamo insieme lo ascoltavo molto, non faceva mai considerazioni banali. Sta facendo un buon percorso. L’Udinese è una squadra che non concede molto anche in trasferta, mi aspetto una partita difficile”. All’Olimpico in vantaggio come successi i laziali con 22 su 42 gare disputate e 12 sconfitte; tra i giocatori più decisivi di sempre in questa sfida c’è Di Natale con 12 reti quindi Iaquinta e Signori con 7 mentre tra quelli presenti in campo c’é Immobile con 6 centri.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

18.30

20.45

PREMIER LEAGUE

21.15

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

UNITED – ARSENAL E COPA DEL REY

In Premier League in programma due posticipi serali, uno alle ore 20.30 e uno alle 21.15. Il primo vedrà il Tottenham contro il Brenford mentre big match di giornata sarà Manchester United – Arsenal. Periodo non facile per lo United a secco di vittorie da quattro turni mentre l’Arsenal dopo aver interrotto una serie di successi consecutivi ha reagito alla sonora sconfitta in trasferta con il Liverpool battendo in casa 2-0 il Newcastle. In Spagna proseguono le sfide valide per i 64esimi di finale in Copa del Rey con le trasferte per Levate, Valencia e Osasuna.

SERIE A BRASILIANA E ALTRI CAMPIONATO SUD AMERICANI

Per il calcio sud americano spazio a Bahia – Atletico-MG per la Serie A brasiliana. La capolista conserva ad oggi ben 8 lunghezze dalla prima inseguitrice ovvero il Flamengo. Coppa Argentina invece alla 01.10 tra Tallares Cordoba e Godoy Cruz. Gara secca valida per la semifinale, chi vince gioca in finale con il Boca Juniors. Si gioca anche in Bolivia, Colombia e Venezuela con Lara – Deportivo Tachira in programma dalle ore 00.50 per la Primera Division. Giornata di Coppa in Paraguay mentre per i playoff di Liga MX alle 04 è in programma Tigres – Leon. Si gioca anche la CONCACAF League con la seconda semifinale di ritorno trea Motagua e Forge (2-2 all’andata). La vincitrice sfiderà in finale Comunicaciones.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 2 DICEMBRE 2021

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Talleres Cordoba – Godoy Cruz 01:10

AUSTRALIA FFA CUP

Tigers FC – APIA Tigers 09:30

BELGIO COPPA DEL BELGIO

St. Liege – Beerschot VA 20:45

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Aurora – J. Wilstermann 00:00

Bolivar – Palmaflor 00:30

Guabira – Royal Pari 20:00

Real Potosi – Independiente Petroleros 20:00

BRASILE SERIE A

Bahia – Atletico-MG 22:00

BULGARIA PARVA LIGA

CSKA 1948 Sofia – Pirin Blagoevgrad 11:45

Ludogorets – Arda 14:00

CSKA Sofia – Lok. Sofia 16:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN – PLAY OFF RETROCESSIONE

Deportes Temuco – S. Morning 00:30

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Pereira – Atl. Nacional 00:00

Junior – Dep. Cali 02:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA – PLAY OFFS

Saprissa – Herediano 03:00

DANIMARCA 1ST DIVISION

Hvidovre IF – Esbjerg 18:30

GRECIA COPPA DI GRECIA

Agios Nikolaos – Karditsa 14:00

Lamia – Ionikos 16:00

INDONESIA LIGA 1

Persipura – Bhayangkara Solo 09:15

Persela – PSM Makassar 14:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Tottenham – Brentford 20:30

Manchester Utd – Arsenal 21:15

ISRAELE LIGAT HA’AL

M. Haifa – H. Haifa 19:30

ITALIA SERIE A

Torino – Empoli 18:30

Lazio – Udinese 20:45

KUWAIT PREMIER LEAGUE

Al Shabab – Al-Fahaheel 15:20

Al Naser – Kazma SC 17:35

MESSICO LIGA MX – APERTURA – PLAY OFFS

Tigres – Leon 04:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF LEAGUE

Motagua (Hon) – Forge (Can) 02:00

OLANDA EREDIVISIE

Alkmaar – Sittard 18:45

Ajax – Willem II 21:00

POLONIA COPPA DI POLONIA

Widzew Lodz – Wisla 20:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Celtic – Hearts 20:45

SERBIA COPPA DI SERBIA

Novi Pazar – Backa 13:00

Javor – Vojvodina 15:00

SPAGNA COPA DEL REY

Velez – Las Palmas 16:00

Gernika – Eibar 19:00

Guijuelo – Vallecano 19:00

Huracan Melilla – Levante 19:00

San Agustin – Osasuna 19:00

Pena – Malaga 19:30

Utrillas – Valencia 19:30

Leioa – Elche 20:00

Llanera – UD Logrones 20:00

Palencia CA – R. Union 20:00

Puertollano C.F. – Girona 20:00

Pulpileno – Castellon 20:00

Union Adarve – Lugo 20:15

Eldense – Rayo Majadahonda 20:30

Xerez D.F.C. – Leganes 20:45

Ibiza Islas Pitiusas – Tenerife 21:00

Villa de Fortuna – Cadice 21:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Orlando – Baroka 18:30

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Giresunspor – Ankara Demirspor 11:00

Umraniyespor – Arnavutkoy Bl. 11:00

Menemenspor – H.Trabzon 12:00

Ankaragucu – Nazillispor 13:00

Yeni Malatyaspor – Akhisarspor 13:00

Goztepe – Kahta 15:00

Konyaspor – Vanspor FK 17:00

Gaziantep – Sakaryaspor 19:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION – SECONDA FASE

Lara – Dep. Tachira 00:50