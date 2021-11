Lazio – Udinese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Udinese di giovedì 2 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con il commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 15a giornata di Serie A

ROMA – Giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 20:45 verrà disputata Lazio – Udinese, gara valida per la 15a giornata del campionato di Serie A. Da una parte del campo troviamo la formazione di casa allenata da Maurizio Sarri, che è reduce di una serie negativa di due sconfitte consecutive. Attualmente la Lazio è in 8a posizione nel raggruppamento, con 21 punti. Dall’altra parte del campo troviamo l’Udinese allenato da Luca Gotti, che arriva da una sconfitta ed un pareggio nelle ultime due giornate: Udinese che al momento è in 14a posizione con 15 punti. Attualmente in vetta alla classifica di Serie A c’è il Napoli con 35 punti, seguito dal Milan con 32 punti davanti all’Inter, a quota 31.

Cronaca con commento minuto per minuto

La presentazione del match

QUI LAZIO – La formazione di mister Sarri potrebbe affidarsi al modulo 4-3-3, con Lazzari, Patric, Acerbi ed Hysaj in posizione arretrata. A centrocampo troviamo Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto, alle spalle del tridente d’attacco composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

QUI UDINESE – La formazione friulana potrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1, con Becao, Samir e Nuytinck a comporre il blocco difensivo. A centrocampo troviamo Molina, Arslan, Walace ed Udogie, alle spalle di Pussetto e Deulofeu sulla trequarti. Unica punta Beto.

Probabili formazioni di Lazio – Udinese

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Samir, Nuytinck; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto. Allenatore: Luca Gotti

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Lazio – Udinese, valido per la quindicesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) e, in streaming, sulla app SkyGo.