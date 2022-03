In primo piano la prima semifinale di andata della Tim Cup 2021/2022. Senza reti tra Lanus e Tigre nella Copa de la Liga Profesional, successo esterno dell’O’Higgins in Cile

Martedì 1° marzo si è aperto con il calcio sud americano. Partiamo dall’Argentina dopo nella Copa de la Liga Profesional si registra lo 0-0 tra Lanus e Tigre mentre in Cile la sfida tra U. De Chile e O’Higgins l’ha decisa una rete di Munoz dopo 5 minuti di gioco. In Colombia 1-1 tra Patriotas e Santa Fe in virtù delle reti di Malagon al 6′ e pareggio in pieno recupero di Barrios su calcio di rigore. In Ecuador successo di misura del Manara sull’Orense per la Liga Pro mentre in Indonesia colpo esterno per 2-1 del Bali United in casa del Persela. Si è giocato anche in K League 1 dove hanno vinto Jeju, Ulsan Hyndai e Incheon mentre fermi sullo 0-0 Seongnam e Seoul. In corso di svolgimento le partite della Ligue 1 algerina così come la Premier League sia in Egitto che in Etiopia mentre in Liga 1 rumena verso la conclusione del primo incontro in programma. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale delle partite di oggi ricordiamo che questa sera si gioca la prima semifinale di andata delle Tim Cup 2021/2022 tra Milan e Inter mentre dalle 18.30 in campo la Serie B con quattro incontri validi per il turno infrasettimanale, 27esima giornata di campionato.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 1° MARZO 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



ALGERIA LIGUE 1

Paradou - Oran 0-0 (*)

Tlemcen - Relizane 0-0 (*)

Arba - USM Alger 1-0 (Intervallo)

Hussein Dey - Chelghoum 1-0 (Intervallo)

Medea - Chlef 0-0 (Intervallo)

Saoura - Biskra Posticipata

MC Alger - Magra 18:00



ARGENTINA COPA ARGENTINA

Velez Sarsfield - Cipolletti 23:10



ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Lanus - Tigre 0-0 (Finale)



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah - Alashkert 0-1 (Finale)

Van - Ararat 0-1 (Finale)



AZERBAIJAN FIRST DIVISION

Gabala 2 - Keshla 2 2-1 (Finale)

Lokbatan - Neftci Baku 2 2-0 (Finale)

Qarabag 2 - Kapaz 2-1 (Finale)

Sabah Baku 2 - Turan 2-1 (Finale)



BRASILE COPPA DEL BRASILE

Icasa-CE - Tombense 19:30

Marica - Guarani 20:00

Moto Club - Chapecoense-SC 23:00

Pouso Alegre - Parana 23:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Patriotas - Santa Fe 1-1 (Finale)

Pasto - Petrolera 23:30



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

Macara - Orense 1-0 (Finale)



EGITTO PREMIER LEAGUE

El Gounah - National Bank Egypt 1-2 (Finale)

Misr Elmaqasah - Ismaily 16:30

Pharco - Al Ahly 19:00



ESTONIA MEISTRILIIGA

Levadia - Tallinna Kalev 17:00

Parnu JK Vaprus - Paide 19:00



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Hadiya Hossana - Sidama Bunna 1-2 (Finale)

Addis Ababa Ketema - St. George 17:00



EUROPA UEFA YOUTH LEAGUE - PLAY OFF

PSG U19 - Siviglia U19 18:00

Manchester Utd U19 - Dortmund U19 21:00



FRANCIA COPPA DI FRANCE

Nizza - Versailles 21:00



GERMANIA DFB POKAL

Union Berlino - St. Pauli 20:45



INDONESIA LIGA 1

Bhayangkara Solo - Persita 2-2 (Finale)

Persela - Bali United 1-2 (Finale)

PSS Sleman - PSM Makassar 0-0 (Finale)

Persija Jakarta - Persib 0-1 (*)



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Cardiff - Derby 20:45



INGHILTERRA FA CUP

Peterborough - Manchester City 20:15

Crystal Palace - Stoke 20:30

Middlesbrough - Tottenham 20:55



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Burnley - Leicester 20:45



IRAQ SUPER LEAGUE

Al Kahraba - Al Talaba 0-1 (Finale)

Al Naft - Baghdad 1-0 (Finale)

Al Zawraa - Samarra 0-0 (90 )

Naft Missan - Al-Qassim 16:30



ISRAELE STATE CUP

M. Haifa - Hapoel Hadera 19:00



ITALIA COPPA ITALIA

Milan - Inter 21:00



ITALIA SERIE B

Benevento - Cremonese 18:30

Brescia - Perugia 18:30

Ternana - Pordenone 18:30

Alessandria - Como 20:30



MAROCCO BOTOLA PRO

Youssoufia Berrechid - Wydad 18:15

Raja Casablanca - Tanger 20:30



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Norvegia U16 - Repubblica Ceca U16 14:00SRF

Belgio U17 - Finlandia U17 19:00



OLANDA EERSTE DIVISIE

FC Emmen - Helmond 20:00



POLONIA COPPA DI POLONIA

Ol. Grudziadz - Wisla 18:00

Arka - Rakow 20:45



ROMANIA LIGA 1

Chindia Targoviste - UTA Arad 1-0 (Finale)

Din. Bucuresti - Sepsi Sf. Gheorghe 16:30

U Craiova 1948 - Rapid Bucarest 18:55



RUSSIA COPPA DI RUSSIA - PLAY OFF

Din. Mosca - Nizhny Novgorod 18:00



SERBIA SUPER LIGA

Novi Pazar - Radnicki 1923 16:00

Proleter - Sp. Subotica 18:00



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - QUALIFICAZIONE

Monagas (Ven) - Everton (Chi) 23:15



SUD COREA K LEAGUE 1

Suwon - Jeju 0-1 (Finale)

Ulsan Hyundai - Suwon FC 2-1 (Finale)

Gangwon - Incheon 0-1 (Finale)

Seongnam - Seoul 0-0 (Finale)



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Servette - Young Boys 20:30



TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Trabzonspor - Antalyaspor 18:30



UCRAINA COPPA DI UCRAINA

Metalist Kharkiv - Zorya Posticipata



VIETNAM V.LEAGUE 1

Song Lam Nghe An - Binh Dinh 1-2 (Finale)

Thanh Hoa - Binh Duong 0-1 (Finale)

Viettel - Hanoi FC Posticipata