Ascoli – Pro Vercelli apre il secondo turno della competizione. Si gioca in Ligue 1, Premier League, Eredivisie, Premiera Liga. Per l’International Cup c’è Atletico Madrid – Juventus

Sabato 10 agosto si è aperto con i campionati sud americani. Partiamo dal Cile dove il Curico Unido ha battuto 4-2 l’U. De Concepcion, nella Liga Aguila in Colombia finisce senza reti tra Once Caldas e Petrolera mentre in Ecuador successo di misura, 1-0, del Macara sull’America de Quito. In Messico colpi esterni per Monterrey (1-0 sul Monarcas) e Atlas (2-1 sul Veracruz) mentre il Tijuana batta l’U.N.A.M. a domicilio. In Paraguay 1-1 tra Diaz e River Plate. Nel pomeriggio Ascoli – Pro Vercelli danno il via al secondo turno di Coppa Italia che proseguirà con tanti incontri domenica 11 agosto. Giornata ricca di incontri di diversi paesi europei dalla Francia, all’Inghilterra, Olanda e Portogallo. Completano il quadro due gare di Coppa Italia C, la Championship e soprattutto Atletico Madrid – Juventus, gara valida per l’International Champions Cup. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati delle partite in programma oggi.

