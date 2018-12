Risultati calcio live 10 dicembre 2018

Posticipo nel campionato di Serie B tra Salernitana e Brescia, nella notte successo casalingo del Racing Club

Al via una nuova settimana di calcio con il successo casalingo del Racing Club contro il San Martin S.J. Decisiva una rete di Lopez al 35′ del primo tempo. Nel campionato messicano invece roboante 6-1 del Club America sull’U.N.A.M. in gol Ibarra, Valdez e Martinez dopo poco più di 30 minuti mentre nella ripresa arrotondano il punteggio Rodriguez, Lainez e Aguilera. Parlando invece di gare da disputare in questo lunedì 10 dicembre troviamo in serata il posticipo della Serie B italiana tra Salernitana e Brescia. Si gioca per una posizione tra le zone più alte della classifica. Si giocano anche alcuni match nei vari campionati europei dalla Premier League alla Primeira Liga fino alle Liga con Athletic Bilbao – Girona in serata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati live della giornata con aggiornamenti costanti durante tutta la giornata.

