Diverse gare in programma il 10 ottobre 2019 tra amichevoli e qualificazioni ai campionati europei. Si gioca anche in Asia la seconda fase accesso ai Mondiali 2022

Sotto il segno della nazionali questo giovedì 10 ottobre con le qualificazioni ai prossimi campionati europei in primo piano anche per la categoria under 21. In Asia invece si giocano le gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 con la seconda fase. L’Australia in mattinata ha battuto per 5-0 il Nepal grazie a una tripletta di Jamie Maclaren. Prima di vedere il quadro completo dei risultati di oggi aggiornati in tempo reale vediamo anche le altre partite che si sono giocate. Nella Serie A brasiliana successi casalinghi per il Botafogo RJ (3-1 sul Goias), CSA (1-0 sull’Internacional), Fortaleza (2-0 sulla Chapecoense-SC) e ancora Gremio (2-1 sul Ceara) e Santos (2-0 sul Palmeiras). Due i pareggi senza gol tra Bahia e San Paulo e tra Cruzeiro e Fluminense. In Canada 1-1 tra HFX Wanderers e Pacific FC mentre il Cavalry supera 2-1 il Forge. In Colombia vincono in casa Tolima, America De Cali e Junior rispettivamente 2-0 sui Millonarios, 2-0 su U. Magdalena e 3-0 sul Dep. Cali. Senza gol finisce tra Santa Fe e Huila. Tra le amichevoli nazionali la Svizzera ha superato fuori casa per 2-1 la Svlovenia mentre in Uruguay il Nacional batte 1-0 il Danubio.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]