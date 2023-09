Tra le partite in evidenza Finlandia-Danimarca e Albania-Polonia, si gioca in Serie C e D. Successo dell’Huracan in Copa Argentina, pareggio tra Messico e Australia in amichevole

Calcio argentino in apertura di questa domenica 10 settembre. Successo in Copa Argentina dell’Huracan 5-3 sul Racing Club: vantaggio ospite al 7′ di Carrizo e raddoppio di Sout al 22′, accorcia Oroz al 26′ e prima dell’intervallo allunga Benitez al 40′. Nella ripresa Fertoli al 1′ realizza il poker ma all’8′ e 13′ con una doppietta Romero rimette i suoi in corsa ma al 22′ Pussetto mantiene a due le reti di distacco. In Colombia 7-1 del Junior sull’U. Magdalena e 1-0 dell’Ind. Medellin sull’Atletico National per la Primera A mentre in Paraguay 4-1 dell’Ameliano in casa del General Caballero JLM. In Perù colpo esterno per 1-0 del Melgar sul Cienciano mentre in Canadian Premier League pareggio senza reti tra Forge e Cavalry mentre 2-1 del Vancouver sull’Atl. Ottawa. In Costa Rica 2-0 del Saprissa sul Liberia mentre pareggiano 2-2 tra San Carlos e Santos. Nella MLS in USA successo casalingo di Inter Miami e Portland Timbers mentre pareggiano DC United e San Jose Earthquakes oltre a Minnesota e New England Revolution.

Passiamo alle nazionali dove nella CONCACAF Nations League il Portorico ha superato 6-1 Bahamas. Amichevole tra Messico e Australia per 2-2: vantaggio di Souttar al 16′, nella ripresa dopo il rigore fallito da Gimenez arriva il raddoppio di Boyle dal dischetto ma Jimenez al 24′ su rigore e Huerta Valera al 37′ riportano il punteggio in parità. Si è giocata la prima partita di Coppa Italia femminile tra Genoa e Ternana. 5-0 il punteggio finale a favore delle umbre a segno con Massimino, Petrara, Pirone, Fusar Poli e Labate. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale spazio agli appuntamenti in primo piano oggi. In campo Kazakistan – Irlanda del Nord come prima partita del programma odierno per le qualificazioni a Euro 2024. Tra le principali troveremo Finlandia-Danimarca e Albania-Polonia. In Serie C spicca alle 20.45 Perugia-Pescara, apre il campionato di Serie D.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 10 SETTEMBRE 2023

AFRICA AFRICAN NATIONS CUP - QUALIFICAZIONE

Nigeria - Sao Tome and Principe 18:00

Togo - Capo Verde 18:00

Gambia - Congo 21:00



ARGENTINA COPA ARGENTINA

Racing Club - Huracan 3-5 (Finale)

Almagro - Boca Juniors 22:30



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Forge - Cavalry 0-0 (Finale)

Vancouver FC - Atl. Ottawa 2-1 (Finale)



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

Junior - U. Magdalena 7-1 (Finale)

Ind. Medellin - Atl. Nacional 1-0 (Finale)

Pereira - Once Caldas 23:00



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

San Carlos - AD Santos 2-2 (Finale)

Saprissa - Liberia 2-0 (Finale)

Cartagines - Herediano 19:00



EUROPA EUROPEI - QUALIFICAZIONE

Kazakistan - Irlanda del Nord 1-0 (*)

Faerøerne - Moldavia 18:00

Finlandia - Danimarca 18:00

Montenegro - Bulgaria 18:00

Albania - Polonia 20:45

Grecia - Gibilterra 20:45

Irlanda - Olanda 20:45

Lituania - Serbia 20:45

San Marino - Slovenia 20:45



FRANCIA SUPER CUP WOMEN

Lyon D - Paris SG D 21:00



ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE

Genoa D - Ternana D 0-5 (Finale)

Arezzo D - Lazio D 15:00SRF

Bologna D - Parma D 15:00SRF

Brescia D - Chievo Verona D 15:00SRF

RES Roma D - Napoli D 15:00SRF

San Marino Academy D - Verona D 0-1 (*)

Pavia D - Pomigliano D 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Giana Erminio - L.R. Vicenza 0-2 (*)

Lumezzane - Pergolettese 0-0 (*)

Virtus Verona - Alessandria 0-0 (*)

AlbinoLeffe - Triestina 18:30

Arzignano - Mantova 18:30

Novara - Pro Patria 18:30

Pro Sesto - Fiorenzuola 18:30

Renate - Pro Vercelli 18:30

Trento - Atalanta U23 18:30

Padova - Legnago Salus 20:45



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Perugia - Pescara 20:45



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Brindisi - Catania Posticipata

Crotone - Turris 20:45

Latina - Potenza 20:45

Monopoli - Monterosi Tuscia 20:45



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Alcione Milano - Ticino 3-2 (*)

Borgosesia - Albenga 0-1 (*)

Bra - Citta di Varese 0-0 (*)

Chisola - Sanremese 0-1 (*)

Derthona FbC - PDHA 2-0 (*)

Gozzano - Alba 0-0 (*)

Lavagnese - Fezzanese 1-1 (*)

Pinerolo - Chieri 1-0 (*)

Vado - Asti 0-1 (*)

Vogherese - Ligorna 2-2 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Arconatese - Club Milano 3-1 (*)

Caravaggio - Crema 3-1 (*)

Ciserano-Bergamo - Piacenza 2-3 (*)

Folgore Caratese - Caldiero Terme 2-0 (*)

Real Calepina - Castellanzese 1-1 (*)

Tritium - Legnano 0-1 (*)

USD Casatese - Ponte San Pietro 0-1 (*)

Varesina - Clivense 2-1 (*)

Villa Valle - Brusaporto 0-1 (*)

Desenzano - Pro Palazzolo 17:00



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Adriese - Dolomiti Bellunesi 0-1 (*)

Bolzano - Bassano 1-3 (*)

Breno - Castegnato 1-1 (*)

Campodarsego - Mori 2-0 (*)

Cjarlins Muzane - Montecchio Maggiore 0-0 (*)

Este - Chions 0-1 (*)

Mestre - Montebelluna 1-0 (*)

Portogruaro - Luparense 0-0 (*)

Union Clodiense - Treviso 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE D

AC Carpi - Prato 2-1 (*)

Aglianese Calcio - San Donnino 2-1 (*)

Corticella - Sant'Angelo 0-2 (*)

Lentigione - Sangiuliano City 1-1 (*)

Mezzolara - Imolese 1-0 (*)

Ravenna - Pistoiese 1-0 (*)

Sammaurese - Certaldo 3-0 (*)

SCD Progresso - Forlì 1-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Ghivizzano Borgo - Sangiovannese 1-0 (*)

Grosseto - Vivi Altotevere 4-0 (*)

Mobilieri Ponsacco - Trestina 1-2 (*)

Montevarchi - Seravezza Pozzi 0-2 (*)

Orvietana - Tau 0-2 (*)

Pianese - SC Cenaia 3-0 (*)

Poggibonsi - Livorno 1-4 (*)

Real Forte Querceta - Figline 0-1 (*)

San Donato - Follonica Gavorrano 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE F

AJ Fano - Vastogirardi 0-0 (*)

Atletico Ascoli - Chieti 0-0 (*)

Avezzano - Fossombrone 0-0 (Aggiornamentoin corso)

Campobasso - Real Monterotondo 3-1 (*)

L'Aquila - Matese 2-0 (*)

Roma City - S. N. Notaresco 4-1 (*)

Sora - Sambenedettese 0-3 (*)

Tivoli Calcio - United Riccione 2-0 (*)

Vigor Senigallia - Termoli 3-1 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Ardea - Ischia 1-1 (*)

Cavese - Romana 1-0 (*)

Flaminia - Trastevere Calcio 1-0 (*)

Nocerina - Cynthialbalonga 1-2 (*)

Ostia Mare - Gladiator 2-0 (*)

San Marzano - Anzio Calcio 1924 1-1 (*)

Sarrabus Ogliastra - Atletico Uri 2-1 (*)

Boreale - Cassino 0-0 (*)

Budoni - Latte Dolce 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Angri - Bitonto 0-1 (*)

Santa Maria Cilento - Gallipoli 0-1 (*)

Altamura - Gelbison 1-0 (*)

Casarano - Rotonda 0-0 (*)

Fidelis Andria - A.C Nardò 1-0 (*)

Gravina - Palmese 1914 0-0 (*)

Citta di Fasano - Matera 17:00

Paganese - Barletta 17:30

Martina Calcio - Manfredonia 18:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Akragas - Licata 0-4 (*)

Castrovillari - S. Agata 0-1 (*)

Locri 1909 - San Luca 0-0 (*)

Sancataldese - Lamezia Terme 0-3 (*)

Trapani - USD Ragusa 3-0 (*)

Vibonese - Gioiese 2-0 (*)

Real Casalnuovo - Portici 1906 0-0 (Intervallo)

Canicatti - Siracusa 0-0 (*)

Igea Virtus - AS Acireale 0-0 (*)



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA

Dorados - Tepatitlan de Morelos 1-2 (Finale)



MESSICO LIGA PREMIER SERIE A

Yalmakan - Irapuato 0-2 (Finale)

Colima FC - Correcaminos 2 2-4 (Finale)

Halcones de Zapopan - Petroleros Salamanca 0-1 (Finale)

Mineros de Fresnillo - Orgullo Reynosa 0-0 (Finale)

Tritones Vallarta - Gavilanes de Matamoros 1-1 (Finale)

UA Zacatecas - Tecos FC 1-1 (Finale)

Lobos ULMX - Inter de Queretaro 1-1 (Finale)

Mexicali - Coras 1-2 (Finale)

La Piedad - Escorpiones 0-1 (Finale)

Tampico Madero - Porto Palmeiras 0-0 (Finale)

Los Cabos - Apodaca 3-1 (Finale)

Montaneses - Cafetaleros 20:00



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Messico - Australia 2-2 (Finale)

Italia U18 - Olanda U18 Rinviata

Ungheria - Repubblica Ceca 18:00



NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF NATIONS LEAGUE - LEAGUE A

Martinica - Curacao 02:00



NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF NATIONS LEAGUE - LEAGUE B

Bahamas - Portorico 1-6 (Finale)

Guadeloupe - Sint Maarten 21:30



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

General Caballero JLM - Ameliano 1-4 (Finale)

Sp. Luqueno - Tacuary 22:30



PERU LIGA 1 - CLAUSURA

Cienciano - Melgar 0-1 (Finale)

Sport Boys - Sporting Cristal 22:00



SPAGNA LALIGA2

Ferrol - Villarreal B 0-0 (*)

Racing Santander - Amorebieta 1-0 (*)

Cartagena - Saragozza 18:30

Mirandes - Andorra 18:30

Valladolid - Elche 21:00



USA MLS

DC United - San Jose Earthquakes 0-0 (Finale)

Inter Miami - Sporting Kansas City 3-2 (Finale)

Minnesota - New England Revolution 1-1 (Finale)

Portland Timbers - Los Angeles FC 2-0 (Finale)



USA USL CHAMPIONSHIP

Hartford Athletic - Rio Grande 0-0 (Abbandonata)

Pittsburgh - Loudoun 3-1 (Finale)

Charleston - San Diego Loyal 2-0 (Finale)

Detroit - Miami FC 2-1 (Finale)

Tampa Bay - Louisville City 2-1 (Finale)

Memphis - Monterey Bay 0-1 (Finale)

FC Tulsa - Phoenix Rising 0-0 (Finale)

Colorado Springs - San Antonio 1-1 (Finale)

Orange County SC - El Paso 0-0 (Finale)

Las Vegas Lights - Oakland Roots 3-1 (Finale)