In campo le nazionali comprese le under 21, nella notte si sono giocate alcune partite in America, in serata c’è anche la Liga2

Tengono banco le nazionali in questo venerdì 11 ottobre. In particolare si gioca per le qualificazioni a Euro 2020 ma c’è anche l’under 21 in campo. Restando in Europa questa sera in programma per la Liga2 Vallecano contro Tenerife. Prima di analizzare tutti i risultati in tempo reale di oggi vediamo chi ha già giocato partendo dalla CONCACAF Nations League nei suoi gironi A, B e C. Nel girone A successo esterno dell’Honduras su Trinidad e Togago mentre finisce 1-1 tra Haiti e Costa Rica. Nel girone B senza reti tra Guiana Francese e Granada mentre il Saint Kitts e Nevis passa 4-0 sul Belize. Nel girone C stesso punteggio per le Bahamas sulle Isole Vergini Britanniche mentre Turks e Caicos vincono 5-2 in casa del Sint Maarten. Passiamo alla Serie A brasiliana dove termina 0-0 tra Avai e Vasco, altro pari (2-2) questa volta tra Corinthians e Athletic-PR mentre il Flamengo supera 3-1 l’Atletico-MG. In Colombia 3-0 dell’Ind. Medellin sul Cucuta e 2-1 esterno dell’Atletico Nacional su Patriotas. In Messico 1-1 tra UAEM Potros e Dorads mentre in Paraguay 1-0 della Libertad sullo Sporting Luqueno. Infine in Uruguay senza reti tra Defensor Sp. e Liverpool M. mentre il Penarol batte 1-0 i Wanderers.

