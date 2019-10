I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati a Italia- Grecia e alle altre gare valide per la settima giornata delle qualificazioni al Campionato Europeo

Sabato 12 ottobre si gioca la settima giornata delle qualificazioni al campionato Europeo. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Bosnia Erzegovina – Finlandia 1 (ore 18)

Gara valida per il Gruppo J. La Bosnia ha raccolto 7 punti nelle prime sei partite, frutto di due successi, un pareggio e due sconfitte. La Finlandia è a quota 12, dopo aver vinto quattro gare e perso le altre due.

Danimarca – Svizzera over 2,5 (ore 18)

Sfida valida per il Gruppo C. La Danimarca ha raccolto 9 punti nelle prime cinque partite partite, frutto di due successi e tre pareggi. La Svizzera è a quota 8 in quatrro, dopo averne vinto due e pareggiato le altre due.

Italia – Grecia 1 (ore 20.45)

Gara valida per il Gruppo J. La Nazionale di Mancini è saldamente al primo posto del girone grazie al successo esterno contro la Finlandia. La Grecia, invece, in classifica occupa la penultima posizione con 5 punti.

Liechenstein – Armenia 2 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo J.Il Liechenstein è il fanalino di coda del girone con un solo punto in sei partite. L’Armenia è a quota 9, frutto di tre vittorie e tre sconfitte.

Malta – Svezia 2 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo H. Malta ha conquistato 3 punti in sei partite giocate, avendone vinto una partita e perso le altre cinque. La Svezia ha 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Norvegia – Spagna 2 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo F. La Norvegia ha ottenuto 9 punti in sei gare, avendone vinte due, pareggiato tre e persa una. La pagna è a punteggio pieno a quota 18.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’11 ottobre 2019

Bosnia Erzegovina – Finlandia 1 (2,10)

Danimarca – Svizzera over 2,5 (2,15)

Italia – Grecia 1 (1,19)

Liechenstein – Armenia 2 (1,20)

Malta – Svezia 2 (1,07)

Norvegia – Spagna 2 (1,50)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 103 euro