Lettonia-Polonia 0-3, il tabellino: tripletta di Lewandowski

Il tabellino di Lettonia-Polonia 0-3 il risultato finale: netto successo degli ospiti grazie alla tripletta di un super Lewandowski.

RIGA – Nel match valido per la settima giornata del Gruppo G delle qualificazioni a Euro 2020 la Polonia batte senza troppi problemi la Lettonia battendo 3-0 la squadra baltica. Protagonista del match, manco a dirlo, Robert Lewandowski che, grazie alla tripletta messa a segno, sale a quota 60 reti con la maglia della Nazionale polacca mentre in stagione sono 18 reti in appena 14 partite. Con questo successo la Polonia consolida la prima posizione del Gruppo G con 16 punti mentre la Lettonia resta ultima con 0 punti.

Lettonia-Polonia 0-3: il tabellino del match

LETTONIA (5-3-2): Vanins; Rugins, Oss, Dubra, Jagodinski, Maskimenko, Kigurs (86′ Ciganiks), Laizans (72′ Tobers), Ikaunieks, Gutkovskis, Rakels (72′ Karasausks). Allenatore: Stojanovic

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Rybus (80′ Reca), Klich (60′ Piatek), Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Grosicki (77′ Frankowski), Lewandowski. Allenatore: Brzeczek

RETI: 9′, 13′ e 76′ Lewandowski (P)

AMMONITI: Maksimenko (L)

ESPULSI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Daugava Stadium