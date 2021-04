Il match chiude la giornata in Liga, si gioca anche negli altri principali campionati europei. Successo del River Plate in Copa de la Liga Profesional, colpo esterno del Corinthians nel Campeonato Paulista

Lunedì 12 aprile dedicata ai posticipi nei principali campionati europei prima di tuffarci nella tre giorni di coppe. Fari puntati sulla Liga dove si gioca Celta Vigo – Siviglia per la 30ma giornata: buon momento per gli ospiti che sono reduci da tre vittorie e un pareggio con un solo gol al passivo nel quasi 400 minuti giocati in campionato. Questo match assieme ai posticipi di Bundesliga e Premier League seguiremo con la nostra consueta cronaca. In Italia un incontro per ogni categoria partendo dalla Serie B con ChievoVerona – Pisa alle 19 quindi in serata per la Serie A con Benevento – Sassuolo mentre in C si gioca Viterbese – Casertana. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale di oggi, spazio alle partite già disputate.

Partiamo dalla Copa de la Liga Profesional in Argentina dove il River Plate ha superato in casa 3-2 il Colon: nel primo tempo prima la rete al 36′ di Beltran quindi il pari di Bernardi allo scadere, nella ripresa ospiti in 10 per il rosso combinato a Castro e le reti di Angilieri e Montiel su rigore a spianare la strada del successo. A sei minuti dalla fine Aliendro prova a rendere più emozionante il finale. In Brasile per il Campeonato Paulista invece in Corinthians passa 1-0 in casa del Guarani: decisiva la rete di Vinicius al 28′ della ripresa. In Bolivia sonoro 3-0 del Real Potosi sul San Jose mentre in Cile 2-1 esterno di O’Higgins sul Colo Colo. Passiamo alla Colombia dove in Primera A finisce senza reti tra Pasto e Junior mentre il Millonarios supera 2-1 il Santa Fe. Nella Liga MX 1-0 del Queretaro tra le mura amiche contro il Santos Laguna mentre Mazatlan supera 3-2 in trasferta il Tijuana. In Paraguay 3-3 tra Sporting Luqueno e Cerro Porteno con la Libertad che ha la meglio 2-1 sul Guairena, infine in Venezuela pareggio a reti bianche tra La Guaira e Aragua.

DIRETTE CALCIO DEL 12 APRILE 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Femminile Amichevoli 2021 > Aprile



11:00 Libano - Giordania 0-6



14:00 Armenia - Lituania 2-2



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 8







Irlanda del Nord - Svizzera non disputa

Armenia - Turchia non disputa



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 9







Russia - Danimarca non disputa

Moldavia - Albania non disputa



UEFA > U19 (F) EURO Qualificazioni 2020/2021 > Gruppo 12







Irlanda - Inghilterra non disputa

Kosovo - Grecia non disputa



Argentina > Primera División 2021



02:00 River Plate - Colón de Santa Fe 3-2



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B



00:00 Güemes de SdE - Barracas Central 3-0



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A



20:30 Deportivo Riestra - Mitre de SdE



Australia > NPL South Australia 2021



12:45 Adelaide Blue Eagles - Adelaide Raiders 0-1



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021



20:45 Royal Excel Mouscron - Royal Antwerp FC



Belgio > Reserve Pro League 2020/2021 Group 1







KAA Gent II - Oud-Heverlee Leuven II rinv.

RSC Anderlecht II - Standard Liège II rinv.

AS Eupen II - Waasland-Beveren II rinv.

KRC Genk II - KV Mechelen II rinv.



Belgio > Reserve Pro League 2020/2021 Group 2







KV Kortrijk II - Royal Excel Mouscron II rinv.

Lommel SK II - SV Zulte Waregem II rinv.

K Beerschot VA II - Cercle Brugge II rinv.

Sint-Truidense VV II - SK Deinze II rinv.

KV Oostende II - RWDM Brussels FC II rinv.

Union St. Gilloise II - RFC Seraing II rinv.

KVC Westerlo II - Lierse Kempenzonen II rinv.

Sporting Charleroi II - Royal Antwerp FC II rinv.



Bolivia > Liga Profesional 2021



01:30 Real Potosí - San José 3-0



21:00 Bolívar - Independiente Petrolero



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



18:00 Velež Mostar - FK Sarajevo



Brasile > Campeonato Paulista 2021



01:00 Guarani - SP - Corinthians SP 0-1



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021



18:30 PFC Beroe - Etar Veliko Tarnovo



Cile > Primera División 2021



02:00 Colo-Colo - O'Higgins 1-2



18:00 Ñublense - Cobresal



21:00 Palestino - Everton



Cipro > First Division 2020/2021 Abstieg



18:00 Paphos FC - Ermis Aradippou



Colombia > Primera A 2021 Apertura



00:40 Deportivo Pasto - Atlético Junior 0-0



03:00 Santa Fe - Millonarios 1-2



Croazia > 2. HNL 2020/2021



16:30 Dinamo Zagreb II - NK Orijent Rijeka



Danimarca > Superliga 2020/2021 Abstieg



19:00 Lyngby BK - Aalborg BK



Ecuador > Serie A 2021 Primera Etapa



21:30 Orense SC - Mushuc Runa



Francia > Ligue 2 2020/2021



20:45 EA Guingamp - Toulouse FC



Georgia > Erovnuli Liga 2021



12:00 Dinamo Batumi - Samgurali Tskhaltubo 2-0



16:00 FC Telavi - Dila Gori 0-0 *



Germania > Bundesliga 2020/2021



20:30 Hoffenheim - Bayer Leverkusen



Germania > 3. Liga 2020/2021



19:00 SV Meppen - SV Wehen Wiesbaden



Grecia > Super League 2020/2021 Abstieg



18:30 PAS Giannina - Lamia



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Clausura > Zona A



02:00 Comunicaciones - Deportivo Malacateco 1-0



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Clausura



00:00 Motagua - Honduras Progreso 5-2



Inghilterra > Premier League 2020/2021



19:00 West Bromwich Albion - Southampton FC



21:15 Brighton & Hove Albion - Everton FC



Inghilterra > National League North 2020/2021







Bradford Park Avenue - AFC Fylde non disputa

Curzon Ashton - Chorley FC non disputa



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2020/2021



20:00



Chelsea FC U23 - Southampton FC U23

Derby County U23 - Arsenal FC U23

Leicester City U23 - Tottenham Hotspur U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2020/2021



13:00 Wolverhampton Wanderers U23 - Newcastle United U23 4-0



14:00



Sunderland AFC U23 - West Bromwich Albion U23 2-3

Crystal Palace U23 - Stoke City U23 2-2



15:00 Burnley FC U23 - Norwich City U23



Inghilterra > U23 Professional Development League 2020/2021



14:00



Charlton Athletic U23 - Sheffield Wednesday U23 4-0

Watford FC U23 - Hull City U23 0-0



Iran > Persian Gulf Pro League 2020/2021



Foolad FC - Tractor Sazi rinv.



15:00



Paykan FC - Gol Gohar FC 0-1 *

Sepahan FC - Naft Masjed Soleyman 0-0 *



Israele > Ligat ha'Al 2021 Playoff



19:30 FC Ashdod - Maccabi Haifa



Italia > Serie A 2020/2021



20:45 Benevento - Sassuolo



Italia > Serie B 2020/2021



19:00 Chievo Verona - Pisa



Italia > Serie C Girone C 2020/2021



21:00 Viterbese - Casertana



Lituania > A Lyga 2021



17:00 FK Sūduva - FC Džiugas



19:00 FK Riteriai - FK Nevėžis



Messico > Primera División 2020/2021 Clausura



02:00 Gallos Blancos - Santos Laguna 1-0



04:06 Club Tijuana - Mazatlán FC 2-3



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Clausura



00:00 Atlante - Pumas Tabasco 1-0



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo A



02:00 Colima FC - Leones Negros II 3-2



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura



00:45 Club Tijuana - Mazatlán FC 1-0



19:00 CF Pachuca - Puebla FC



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura



16:30 CF Pachuca - Puebla FC



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021



12:00 FC Floreşti - FC Milsami 2-5



15:00 CS Petrocub - FC Zimbru 0-0 *



Nicaragua > Liga Primera 2020/2021 Clausura



02:00 ART Municipal - Diriangén 0-2



Norvegia > 1. Divisjon 2021







Bryne FK - Ranheim IL rinv.

Grorud IL - Strømmen IF rinv.

IL Stjørdals-Blink - Sogndal IL rinv.

KFUM Oslo - Hamarkameratene rinv.

Raufoss IL - Aalesunds FK rinv.

Ullensaker/Kisa IL - Åsane Fotball rinv.

Fredrikstad FK - Sandnes Ulf rinv.



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021



Rosenborg BK II - Fram Larvik rinv.



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021



20:00



Almere City FC - SC Telstar

MVV - Roda JC Kerkrade

AZ Alkmaar (J) - FC Dordrecht



Paraguay > Primera División 2021 Apertura



00:15 Sportivo Luqueño - Cerro Porteño 3-3



02:30 Libertad - Guaireña FC 2-1



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021



19:00 Académico de Viseu - FC Vizela



Romania > Liga 1 2020/2021



16:30 FC Politehnica Iași - FC Hermannstadt



19:30 FC Viitorul Constanța - Gaz Metan Mediaş



Russia > Premier Liga 2020/2021



18:00 CSKA Mosca - Rotor Volgograd



Russia > 1. Division 2020/2021



16:30 Volgar Astrakhan - Krylia Sovetov



Serbia > Super Liga 2020/2021



16:00 FK Inđija - OFK Bačka 0-0 *



18:00



FK Napredak - FK Mačva Šabac

FK Rad Beograd - FK Novi Pazar

Vojvodina - FK Zlatibor

Radnik Surdulica - FK Metalac



Spagna > Primera División 2020/2021



21:00 Celta Vigo - Sevilla FC



Spagna > Segunda División 2020/2021



21:00 AD Alcorcón - CD Castellón



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



15:00 Chippa United - Mamelodi Sundowns 1-1 *



Svezia > Allsvenskan 2021



19:00



AIK Solna - Degerfors IF

Kalmar FF - Östersunds FK



Svezia > Superettan 2021



19:00 Västerås SK - AFC Eskilstuna



Svezia > Division 1 Norra 2021



19:00 IK Frej - Dalkurd FF



Turchia > SüperLig 2020/2021



15:00 Kasımpaşa SK - Yeni Malatyaspor 0-0 *



18:00



Alanyaspor - Denizlispor

Fenerbahçe - Gaziantep FK



Venezuela > Primera División 2021 Grupo B



01:30 Deportivo La Guaira - Aragua FC 0-0



Vietnam > V.League 1 2021



12:00



Hoàng Anh Gia Lai - DPM Nam Dinh 4-3

Sông Lam Nghệ An - Bình Dương FC 2-0

FLC Thanh Hóa - Hồ Chí Minh City 1-1



13:00 Hải Phòng FC - SHB Đà Nẵng FC 0-0