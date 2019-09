Nella notte successo dell’Atheltico-PR in Brasile, pareggio del New York City nella MLS. Si gioca anche la Champions League donne

Giovedì 12 settembre con diversi risultati già maturati nella notte. Parliamo del calcio d’oltreoceano a partire dalla Copa Brasile e il successo casalingo dell’Athletico-PR sull’ Internacional per 1-0. In Colombia 1-1 tra Tolima e Atletico Nacional mentre l’Ind. Medellin supera 1-0 l’Once Caldas. In Ecuador successo esterno per 2-0 del Macara sull’Ind. del Valle mentre nella Coppa Paraguay il Cristobal Colon passa in casa dell’Olimpia Asuncion dopo i calci di rigore. Sconfitta casalinga per 1-0 del La Guaira contro Metropolitanos in Venezuela mentre nella MLS in USA vincono in casa Houston Dynamo, Colorado Rapids e Real Salt Lake con il New York City che fa 1-1 contro Toronto.

Ancora da disputare invece gli incontri di Champions League femminile oltre alla Coppa Italia di Serie C. Ricordiamo che da domani al via il lungo weekend con la Primavera e la Serie B ad aprire nel programma del venerdi’. Andiamo a vedwre nel dettaglio i risultati aggiornati giornata odierna.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

