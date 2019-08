In primo piano le gare valide per il ritorno del terzo turno eliminatorio. Tra le squadre impegnate anche il Porto e l’Ajax

Martedì 13 agosto in evidenza le gare di qualificazione per la nuova Champions ed Europa League. Nel ritorno del terzo turno in evidenza i match di Porto e Ajax. Nella notte si è giocata la Serie A in Brasile. 2-0 del Fortaleza in casa del CSA, gara decisa da due gol nel primo tempo di Bruno e Edinho. Nella Liga Pro in Ecuador 2-1 del Barcellona SC sul Fuerza mentre in Perù, per la coppa bicentenario lo Sporting Cristal supera dopo i calci di rigore lo Sport Boys. Al termine dei tempi regolamentari il match si era chiuso sul 2-2. Nel pomeriggio amichevoli per alcune squadre italiane: in programma Caravaggio – Crema, Picerno – Casarano e Vastese – Benevento. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati aggiornati in tempo reale del giorno.

