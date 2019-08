Calendario Perugia 2019 – 2020

Le partite del Perugia della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del prossimo campionato, il match clou, gli scontri diretti

PERUGIA – Il Perugia si prepara alla nuova stagione dove alla prima giornata sarà impegnato al Curi contro il ChievoVerona; poi impegno in trasferta sul campo del Livorno e nuovo impegno casalingo contro la neopromossa Juve Stabia. Questo l’avvio di stagione di campionato per gli umbri, che hanno esordito nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia vincendo per 1-0 contro la Triestina. Nel prossimo turno ospiteranno il Brescia, contrariamente a quanto precedentemente stabilito, a fronte dei lavori di ristrutturazione che stanno interessando lo stadio Rigamonti. Sul fronte mercato il tecnico Massimo Oddo ha dichiarato nei giorni scorsi che “non si può pensare di avere soltanto undici giocatori: servono i cambi perché il campionato è lungo, poi ognuno si giocherà le proprie carte per la maglia da titolare” . Il primo acquisto dovrebbe essere Gabriele Angella, difensore classe 1989 proveniente dall’Udinese la cui firma con il Perugia è attesa nelle prossime ore. Andiamo a vedere nel dettaglio il cammino della squadra nella prossima serie cadetta.

CALENDARIO 2019 – 2020

Prima giornata (24/08/19 – 18/01/2020)

Perugia-ChievoVerona

Seconda giornata (31/08/19 – 25/01/2020)

Livorno-Perugia

Terza giornata (14/09/2019 – 01/02/2020)

Perugia-Juve Stabia

Quarta giornata (21/09/2019 – 08/02/2020)

Spezia-Perugia

Quinta giornata (24/09/2019 – 15/02/2020)

Perugia-Frosinone

Sesta giornata (28/09/2019 – 22/02/2020)

Empoli-Perugia

Settima giornata (05/10/2019 – 29/02/2020)

Perugia-Pisa

Ottava giornata (19/10/2019 – 03/03/2020)

Benevento-Perugia

Nona giornata (26/10/2019 – 07/03/2020)

Salernitana-Perugia

Decima giornata (29/10/2019 – 14/03/2020)

Perugia-Ascoli

Undicesima giornata (02/11/2019 – 21/03/2020)

Crotone-Perugia

Dodicesima giornata (09/11/2019 – 04/04/2020)

Perugia-Cittadella

Tredicesima giornata (23/11/2019 – 13/04/2020)

Pordenone-Perugia

Quattordicesima giornata (30/11/2019 – 18/04/2020)

Perugia-Pescara

Quindicesima giornata (07/12/2019 – 21/04/2020)

Perugia-Cosenza

Sedicesima giornata (14/12/2019 – 25/04/2020)

Cremonese-Perugia

Diciassettesima giornata (21/12/2019 – 02/05/2020)

Perugia-Virtus Entella

Diciottesima giornata (26/12/2019 – 09/05/2020)

Trapani-Perugia

Diciannovesima giornata (29/12/2019 – 14/o5/2020)

Perugia-Venezia