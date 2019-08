Calendario Venezia 2019 – 2020

Le partite del Venezia della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del prossimo campionato, il match clou, gli scontri diretti

VENEZIA – Il Venezia si prepara alla nuova stagione dove alla prima giornata ospiterà la Cremonese; poi impegno in trasferta sul campo del Trapani e nuovo impegno casalingo contro il ChievoVerona. L’ultima gara di campionato si giocherà al Penzo contro il Perugia. Questo il percorso in campionato dei lagunari, che hanno esordito nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia vincendo per 2-1 contro il Catania. Nel prossimo turno faranno visita al Parma. Sul fronte mercato, dopo gli acquisti di Luca Fiordilino centrocampista classe ’96 ex Palermo e Cosenza, e di Ivan Lakicevic, terzino classe ’93 in arrivo dal Genoa in prestito fino a fine stagione, la società sta valutando il difensore centrale dello Spezia classe ’95 Pietro Ceccaroni, per far fronte all’infortunio di Marino. Andiamo a vedere nel dettaglio il cammino della squadra nella prossima serie cadetta.

CALENDARIO 2019 – 2020

Prima giornata (24/08/19 – 18/01/2020)

Venezia-Cremonese

Seconda giornata (31/08/19 – 25/01/2020)

Trapani-Venezia

Terza giornata (14/09/2019 – 01/02/2020)

Venezia-ChievoVerona

Quarta giornata (21/09/2019 – 08/02/2020)

Frosinone-Venezia

Quinta giornata (24/09/2019 – 15/02/2020)

Virtus Entella-Venezia

Sesta giornata (28/09/2019 – 22/02/2020)

Venezia-Pisa

Settima giornata (05/10/2019 – 29/02/2020)

Cosenza-Venezia

Ottava giornata (19/10/2019 – 03/03/2020)

Venezia-Salernitana

Nona giornata (26/10/2019 – 07/03/2020)

Crotone-Venezia

Decima giornata (29/10/2019 – 14/03/2020)

Venezia-Pordenone

Undicesima giornata (02/11/2019 – 21/03/2020)

Ascoli-Venezia

Dodicesima giornata (09/11/2019 – 04/04/2020)

Venezia-Livorno

Tredicesima giornata (23/11/2019 – 13/04/2020)

Empoli-Venezia

Quattordicesima giornata (30/11/2019 – 18/04/2020)

Venezia-Benevento

Quindicesima giornata (07/12/2019 – 21/04/2020)

Pescara-Venezia

Sedicesima giornata (14/12/2019 – 25/04/2020)

Venezia-Spezia

Diciassettesima giornata (21/12/2019 – 02/05/2020)

Juve Stabia-Venezia

Diciottesima giornata (26/12/2019 – 09/05/2020)

Venezia-Cittadella

Diciannovesima giornata (29/12/2019 – 14/o5/2020)

Perugia-Venezia