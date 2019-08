Calendario Juve Stabia 2019 – 2020

Le partite della Juve Stabia della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del prossimo campionato, il match clou, gli scontri diretti

CASTELLAMARE DI STABIA (NA) – La Juve Stabia si prepara alla nuova stagione dove alla prima giornata giocherà in trasferta sul campo dell’Empoli; poi impegno casalingo contro il Pisa e nuova partita in esterna a Perugia. L’ultima gara di campionato si giocherà allo Stadio “Gigi Marulla” contro il Cosenza. Questo il percorso in campionato dei campani, che hanno iniziato la stagione con l’amaro in bocca, essendo stati eliminati ai calci di rigore dall’Imolese nel secondo turno di Coppa Italia, dopo che il tempo regolamentare si era chiuso sul risultato di 1-1. Sul fronte mercato, il 13 agosto la società ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Denis Tonucci, classe ’88, ex Cesena, Piacenza, Vicenza, Modena, Brescia, Bari e Foggia.

CALENDARIO 2019 – 2020

Prima giornata (24/08/19 – 18/01/2020)

Empoli-Juve Stabia

Seconda giornata (31/08/19 – 25/01/2020)

Juve Stabia-Pisa

Terza giornata (14/09/2019 – 01/02/2020)

Perugia-Juve Stabia

Quarta giornata (21/09/2019 – 08/02/2020)

Juve Stabia-Ascoli

Quinta giornata (24/09/2019 – 15/02/2020)

Crotone-Juve Stabia

Sesta giornata (28/09/2019 – 22/02/2020)

Juve Stabia-Cittadella

Settima giornata (05/10/2019 – 29/02/2020)

Trapani-Juve Stabia

Ottava giornata (19/10/2019 – 03/03/2020)

Juve Stabia-Pordenone

Nona giornata (26/10/2019 – 07/03/2020)

Spezia-Juve Stabia

Decima giornata (29/10/2019 – 14/03/2020)

Juve Stabia-Pescara

Undicesima giornata (02/11/2019 – 21/03/2020)

Livorno-Juve Stabia

Dodicesima giornata (09/11/2019 – 04/04/2020)

Juve Stabia-Benevento

Tredicesima giornata (23/11/2019 – 13/04/2020)

Juve Stabia-Salernitana

Quattordicesima giornata (30/11/2019 – 18/04/2020)

Virtus Entella-Juve Stabia

Quindicesima giornata (07/12/2019 – 21/04/2020)

Juve Stabia-Frosinone

Sedicesima giornata (14/12/2019 – 25/04/2020)

ChievoVerona-Juve Stabia

Diciassettesima giornata (21/12/2019 – 02/05/2020)

Juve Stabia-Venezia

Diciottesima giornata (26/12/2019 – 09/05/2020)

Cremonese-Juve Stabia

Diciannovesima giornata (29/12/2019 – 14/o5/2020)

Juve Stabia-Cosenza