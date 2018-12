Risultati calcio live 13 dicembre 2018

Nel programma odierno Europa League in evidenza con le partite dell’ultimo turno eliminatorio. Nella notte successo dell’Atletico-PR nella Copa Sudamericana

Giovedì 13 dicembre che si apre con la Copa Sudamericana e il successo casalingo al termine dei calci di rigore dell’Atletico-PR contro Junior. Dopo il botta e risposta tra Pablo nel primo tempo e Gutierrez nella ripresa è stata necessaria la “lotteria” dei rigori con i padroni di casa più precisi e un solo errore dal dischetto. Fari puntati sull’Europa League che dalle 18:55 proporrà tante sfide con gli ultimi verdetti sulle squadre che passeranno il turno. Tra le italiane troviamo la Lazio in casa contro Francoforte mentre la sera il Milan nella tana dell’Olympiakos. Ricordiamo che le due partite delle italiane si potranno seguire anche in cronaca diretta. Previste alcune amichevoli tra nazionali under 18 oltre a un paio di posticipi della Serie C italiana. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i risultati del giorno aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]