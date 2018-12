Olympiakos – Milan 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Olympiakos – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la sesta giornata del Gruppo F di Europa League, calcio d’inizio alle ore 21

ATENE – Questa sera alle ore 21 andrà in scena Olympiakos – Milan, incontro valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Europa League.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 IN DIRETTA 50' Padroni di casa che mantengono il possesso palla, Milan che chiude ogni spazio a disposizione. 48' Olympiakos vicino al vantaggio co Fetfatzidis che rientra sul sinistro e calcia, palla fuori di pochissimo. 48' I greci hanno cominciato questo secondo tempo nello stesso modo con cui avevano iniziato il primo. 46' Ricomincia il secondo tempo di Olympiakos-Milan. PRIMO TEMPO 46' Fine primo tempo. 44' Risponde l'Olympiakos con Fortounis che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, impegna Reina. 43' Milan pericoloso con Kessié che, dall'interno dell'area, calcia col destro ma Sà respinge con i pugni. 42' Cartellino giallo per Koutris, secondo ammonito del match. 40' Cinque minuti al quarantacinquesimo, poi solo recupero. C'è poco da raccontare in questi ultimi minuti, partita bloccata. 37' Sempre 0-0, intanto, nell'altro match del Gruppo F tra Dudelange e Betis. 35' Seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco. 32' Si fanno vedere i greci con Guerrero che calcia col destro ma era in posizione irregolare. 30' Mezz'ora della prima frazione di gioco, sempre 0-0 tra Olympiakos e Milan. 28' E' una sfida che vive di fiammate. 26' Chance per i padroni di casa con Guilherme che, dopo una serie di batt e ribatti in area, calcia ma Kessie si frappone. 25' E' la squadra di Gattuso a fare la partita mentre i greci sembrano aver perso la verve iniziale. 23' Metà della prima frazione, meglio la squadra rossonera da qualche minuto a questa parte. 21' Terza occasione per il Milan con Cutrone che entra in area e allarga in piatto destro ma Sà blocca. 20' Buon momento per il Milan che sta alzando il baricentro. 19' Altra chance per il Milan con Zapata che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa ma l'estremo di casa ci mette una pezza. 18' Occasione per il Milan con Higuain che, servito da Cutrone, gira col destro ma Jose Sà salva in uscita. 17' Ritmi non proprio trascendentali in questo primo scorcio, spinge la squadra greca che, allo stesso tempo, mostra dei limiti in fase offensiva. 15' Primo quarto d'ora di match, sempre 0-0 al Karaiskakis tra Olympiakos e Milan. 14' Cartellino giallo per Calhanoglu, primo ammonito del match. 12' Meglio la squadra greca in questo avvio di gara, Milan che si sta chiudendo nella propria metà campo. 10' Chance per i padroni di casa con Guerrero che, su sponda di Fortounis, prova a colpire di testa ma Abate lo anticipa in maniera provvidenziale. 8' C'è molta intensità in campo anche se la qualità non è eccelsa in questo primo scorcio di gara. 6' Milan che ha due risultati e mezzo su tre a disposizione, padroni di casa obbligati a vincere con due reti scarto per passare il turno. 4' Partenza decisa della squadra padrona di casa, Milan un po' intimorito dalla spinta dei greci. 2' Greci vicini al vantaggio con Guerrero che sorprende la difesa del Milan e calcia col destro ma Reina salva in uscita. 1' PARTITI! E' cominciata Olympiakos-Milan! 20.57 Le due squadre entrano in campo in questo momento, tra poco si comincia! 20.47 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.25 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.59 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per l'Olympiakos con Fetfazidis, Podence e Fourtonis a supporto di Guerrero mentre il Milan risponde col 4-4-2 con Higuain e Cutrone a formare il tandem offensivo. 19.55 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Olympiakos-Milan, incontro valevole per la sesta giornata del Gruppo F di Europa League. IL TABELLINO OLYMPIAKOS (4-2-3-1): José Sà; Elabdellaoui, Vukovic, Cisse, Koutris; Guilherme, Camara; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero. Allenatore: Pedro Martins MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. Allenatore: Gattuso RETI: AMMONIZIONI: Calhanoglu, Bakayoko (M), Koutris, Cisse (O) ESPULSIONI: RECUPERO: 0' nel primo tempo STADIO: Karaiskakis

La presentazione del match

Da una parte c’è la compagine greca che ha bisogno di un’impresa per passare: i padroni di casa, infatti, occupano la terza posizione con 7 e per superare il turno dovrebbero vincere un gol di scarto mentre il Milan dovrebbe realizzarne meno di due o con due gol di scarto con i rossoneri che dovrebbero segnarne almeno due. Dall’altra parte, dunque, c’è proprio al formazione rossonera che viene dal pareggio casalingo contro il Torino ed in classifica occupa la quarta posizione.

QUI OLYMPIAKOS – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Sà in porta, pacchetto difensivo composto da Torosidis e Koutris sulle fasce mentre nel mezzo Cissé e Vukovic al centro. A centrocampo Guilherme in cabina di regia con Camara e Bouchalakis mezze ali mentre davanti Podence, Fourtonis e Omari a formare il tridente d’attacco.

QUI MILAN – I rossoneri dovrebbero schierarsi col 4-4-2 con Reina in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Rodriguez sulle fasce mentre nel mezzo Zapata e Abate. A centrocampo Kessie e Bakayoko in regia con Suso e Castillejo pronti a correre sulle fasce mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Higuain e Cutrone.

Dove vederla in TV e in streaming

Olympiacos – Milan si disputerà giovedì 13 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis di Atene. La gara sarà trasmessa da Sky Sport Football (canale 203 del satellite e 382 del digitale terrestre) e sarà visibile in streaming tramite l’app Sky Go.

Le probabili formazioni di Olympiakos – Milan

OLYMPIACOS (4-3-3): Sà; Torosidis, Vukovic, Cisse, Koutris; Camara, Guillerme, Bouchalakis; Omari, Fortounis, Podence. Allenatore: Pedro Martins.

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso